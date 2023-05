The Witcher: Dolph Lundgren nel cast dello spinoff della serie Netflix

Dolph Lundgren ha rivelato di essere in Sud Africa, impegnato nelle riprese di un nuovo spinoff di The Witcher, ecco i primi dettagli sul nuovo progetto Netflix.

A sorpresa, la star Dolph Lundgren ha anticipato il suo coinvolgimento in un imminente spin-off di The Witcher dopo aver confermato ad Aftonbladet che si trova attualmente in Sud Africa per girare il suddetto progetto Netflix ancora privo di titolo. La rivelazione anticipa l'attesa premiere della terza stagione di The Witcher, prrevista per il 29 giugno.

The Witcher 2: Freya Allan ed Henry Cavill in una scena della serie Netflix

Da quando The Witcher: Blood Origin ha debuttato lo scorso dicembre 2022, Netflix non ha fatto annunci ufficiali in merito a ulteriori spin-off del dramma fantasy di successo guidato da Henry Cavill. L'annuncio di Dolph Lundgren sorprende i fan proprio in virtù della mancanza di dettagli sul misterioso progetto il cui titolo di lavorazione è "Riff Raff", ma viene definito anche "Rats".

The Witcher 3: un'immagine promozionale ha svelato un massiccio spoiler

Di cosa parlerà lo spinoff di The Witcher

Presto per trarre conclusioni, ma nella saga letteraria di The Witcher i Ratti (Rats) sono un gruppo di adolescenti vittime della guerra di Nilfgaard per conquistare il Continente, e le loro strade si scontreranno con quella di Ciri (Freya Allan) proprio alla fine della terza stagione di The Witcher. In virtù di queste informazioni, lo spinoff sui Topi dovrebbe essere un prequel ambientato prima dell'incontro dei Ratti con Ciri, anche se un cameo di Freya Allan non è impossibile.

The Witcher 2: Freya Allan nella serie Netflix

Secondo la sinossi di Rats diffusa da Redanian Intelligence, "sei ladri adolescenti devono fare affidamento sulle loro capacità criminali mentre pianificano il più grande colpo della loro carriera contro la più pericolosa organizzazione criminale del regno."

Redanian ha svelato, inoltre, il cast. A interpretare i sei ladruncoli saranno Ben Radcliffe (Giselher), Christelle Elwin (Mistle), Fabian McCallum (Kayleigh), Aggy K. Adams (Iskra), Juliette Alexandra (Reef) e Connor Crawford (Asse). Anche se non abbiamo conferme ufficiali, Dolph Lundgren dovrebbe vestire i panni di Leo Bonhart, un feroce mercenario che ha uno scontro acceso con i Ratti nei romanzi. Se l'informazione è corretta, Lundgren riprenderà quasi certamente il ruolo della quarta stagione di The Witcher.