The Witcher 3: un'immagine promozionale ha svelato un massiccio spoiler

Dopo una lunga attesa The Witcher 3 è ormai alle porte: la terza stagione della serie Netflix sarà divisa in due parti, con il Volume 1 che debutterà sulla piattaforma il 29 giugno 2023. Una nuova immagine promozionale, tuttavia, ha appena svelato un massiccio spoiler su quello che i fan potranno aspettarsi da questo nuovo capitolo dello show.

Negli ultimi mesi abbiamo appreso che la nuova stagione si ispirerà molto al libro "The Time of Contempt", quindi i fan del materiale originale dovrebbero avere un'idea di cosa aspettarsi. Tuttavia, coloro che non sono molto familiari con i libri possono scoprire di più sulla trama della serie grazie all'immagine promozionale rilasciata dal negozio di merchandising Urban Species.

Nella foto in questione figurano personaggi come Geralt, Ciri, Yennefer e Jaskier. Tuttavia, c'è anche una stampa che raffigura i cattivi della serie, tra cui l'Imperatore Emhyr, Fringilla, Cahir e Vilgefortz. Quest'ultima aggiunta è un po' sorprendente, poiché il ruolo di Vilgefortz a servizio dell'Impero Nilfgaardiano è una sorta di svolta nella trama.

Nel libro "The Time of Contempt", Geralt incontra per la prima volta il mago Vilgefortz sull'Isola di Thanedd e, solo successivamente, viene svelata la vera indole del mago. Una delle maggiori critiche di The Witcher è che non segue fedelmente il materiale originale: a questo proposito la showrunner Lauren Hissrich ha rivelato che la terza stagione sarà molto più fedele ai libri di Andrzej Sapkowski. Questo spoiler sembra confermare tale affermazione.