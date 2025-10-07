The Witcher 4: nel trailer Geralt, interpretato da Liam Hemsworth, trova alleati e una pericolosa missione

Il 30 ottobre debutterà su Netflix la stagione 4 della serie The Witcher e il trailer regala molte immagini della versione di Geralt portata sul piccolo schermo da Liam Hemsworth.

Henry Cavill ha infatti detto addio al ruolo dopo tre capitoli della storia, passando il testimone alla star australiana.

Cosa mostra il trailer di The Witcher 4

Nel video condiviso online, Geralt (Liam Hemsworth), che ha recentemente parlato del paragone con Henry Cavill, viene mostrato mentre stringe delle alleanze con cui compiere una missione molto pericolosa. Il protagonista di The Witcher, inoltre, spera di ritrovare Ciri (Freya Allan).

Geralt si ritrova così con un gruppo composto anche da Yennefer (Anya Chalotra), il bardo Jaskier (Joey Batey) e Regis (Laurence Fishburne). Tra i nemici che dovranno affrontare ci sono le forze oscure guidate da Vilgefortz (Mahesh Jadu).

Il trailer mostra Hemsworth alle prese con molte scene d'azione, combattimenti con la spada, e scontri con terrificanti creature.

Una voce dichiara poi che Geralt sta affrontando una fase di trasformazione e sta diventando qualcosa di nuovo.

La sinossi e il cast dei nuovi episodi

Netflix ha condiviso la sinossi degli episodi inediti dello show, anticipando: "Dopo gli eventi che hanno cambiato il Continente nella terza stagione, Geralt, Yennefer e Ciri si ritrovano separati da una guerra furiosa e da innumerevoli nemici. Mentre le loro strade si dividono e i loro obiettivi diventano più chiari, incontrano alleati inaspettati desiderosi di unirsi ai loro viaggi. E se riusciranno ad accettare queste nuove famiglie trovate lungo la strada, potrebbero avere la possibilità di riunirsi per sempre...".

Tra gli interpreti della serie ci sono inoltre Eamon Farren (Cahir), Anna Shaffer (Triss Merigold), Mimî M Khayisa (Fringilla), Cassie Clare (Philippa), Meng'er Zhang (Milva), Graham McTavish (Dijkstra), Royce Pierreson (Istredd), Mecia Simson (Francesca), Sharlto Copley (Leo Bonhart), Danny Woodburn (Zoltan) Jeremy Crawford (Yarpen), Bart Edwards (Emhyr), Hugh Skinner (Radovid), James Purefoy (Skellen), Christelle Elwin (Mistle), Fabian McCallum (Kayleigh), Juliette Alexandra (Reef), Ben Radcliffe (Giselher), Connor Crawford (Asse), Aggy K. Adams (Iskra), Linden Porco (Percival Schuttenbach), Therica Wilson-Read (Sabrina), Rochelle Rose (Margarita), e Safiyya Ingar (Keira).