The Witcher 3: il cast dice addio a Henry Cavill sul red carpet della première

Il red carpet di The Witcher 3 a Londra: insieme al cast anche Henry Cavill, all'ultima stagione come Geralt. I nuovi episodi sono su Netflix.

The Witcher 3, Parte 1 è dal 29 giugno su Netflix. È una stagione particolare: è l'ultima per Henry Cavill nel ruolo di Geralt Di Rivia. Nella quarta ci sarà infatti Liam Hemsworth al suo posto. Un duro colpo per i fan, ma anche per l'attore stesso: grande fan dei romanzi di Andrzej Sapkowski e poi del videogioco.

The Witcher 3: un'immagine dal trailer della nuova stagione

Henry Cavill sul red carpet della première a Londra (anzi, meglio: black carpet) ha salutato i fan, abbracciato i colleghi e rivelato che nel finale della terza stagione di The Witcher c'è la sua scena di lotta preferita fatta nella serie Netflx. Non ha rivelato con chi, ma ha detto che questo attore: "Ha alzato la posta in gioco: è stato eccezionale. Abbiamo trovato il nostro ritmo ed è stata una bella lotta". L'attore è stato salutato dal cast di The Witcher e dai fan con una standing ovation.

Ogni collega gli ha dedicato un pensiero, come Freya Allan, che interpreta Ciri, la ragazza che Geralt ha giurato di proteggere: "Lo ringrazio per essere stato il mio finto padre adottivo. Lo piangerò per Ciri. Non mi sono ancora abituata al fatto che Geralt non avrà la sua faccia".

The Witcher 3: Henry Cavill sul red carpet della première a Londra

The Witcher 3 - Parte 1, la recensione: l'ultima caccia di Henry Cavill

The Witcher 3: Joey Batey ha scritto una canzone per Henry Cavill

Joey Batey, che interpreta Ranuncolo, ci ha detto di aver scritto una canzone appositamente per salutare il collega, che accompagna il finale di stagione: "L'ho scritta e Joseph Trapanese l'ha sistemata. È la canzone finale della serie: è dedicata a lui. Lo voglio semplicemente ringraziare per il suo impegno. Non l'avevo mai visto così dedicato al ruolo. Dedizione e lavoro enormi. È una persona d'oro. E sarà ricordato per questo. In molti modi".