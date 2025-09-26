The Witcher 4, Liam Hemsworth ammette che il paragone con Henry Cavill gli ha creato "qualche distrazione"

Per la prima volta da quando è stato ingaggiato per la quarta stagione di The Witcher, Liam Hemsworth ha finalmente rotto il silenzio sulle polemiche innescate dai fan, che non volevano separarsi dalla visione con Henry Cavill protagonista.

Quando Cavill ha abbandonato il ruolo di Geralt di Rivia nella serie Netflix, è stato immediatamente annunciato che Hemsworth, star di The Hunger Games e fratello di Chris Hemsworth (interprete di Thor per i Marvel Studios), avrebbe preso il suo posto.

Come per ogni ricambio nel cast, la reazione dei fan è stata feroce e molti di loro erano scontenti di vedere Cavill perdere un altro personaggio iconico dopo che i DC Studios avevano deciso di affidare il ruolo di Superman a David Corenswet (da tempo circolavano voci secondo cui Cavill non fosse soddisfatto della direzione presa dalla saga).

The Witcher 4, Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia

Liam Hemsworth "distratto" dalle proteste dei fan

L'attore ha deciso di prendersi una pausa dai social media per "gran parte dello scorso anno", come ha spiegato: "C'era un po' troppo rumore di fondo e ho dovuto metterlo da parte. Stava diventando una distrazione. Ho affrontato spesso questo tipo di cose in passato e, sapete, alla fine dei conti, amo fare film, raccontare storie e recitare".

"Non voglio che nulla di tutto ciò influenzi il modo in cui racconto la storia che sto cercando di raccontare", ha osservato Hemsworth. "Ho abbandonato i social media e Internet per gran parte dello scorso anno".

Anya Chalotra, che interpreta Yennefer, ha ammesso di essere crollata quando ha saputo che Cavill non sarebbe tornato nei panni di Geralt. "Lo ricordo così vividamente. Mi ha davvero colpito. Siamo molto legati a queste persone e perdere un membro così importante del team... Ho dato tutto me stessa a questo personaggio. Ho iniziato [The Witcher] senza avere molta esperienza alle spalle e questa serie significa tutto per me. Quindi mi ha fatto male".

The Witcher 3: Freya Allan in un'immagine della serie

The Witcher, quando uscirà in streaming la quarta stagione

Il cast accoglierà anche new entry di spicco, tra cui Laurence Fishburne nel ruolo del vampiro Regis, affiancato da Sharlto Copley, James Purefoy e Danny Woodburn. Solo oggi Netflix ha rivelato quando gli spettatori potranno tornare nel Continente: la quarta stagione di The Witcher arriverà sulla piattaforma il 30 ottobre 2025, con il rilascio simultaneo di tutti gli episodi a livello globale.

Con il passaggio di testimone da Cavill a Hemsworth e l'avvicinarsi della conclusione, questa nuova stagione si preannuncia come una delle più attese uscite fantasy dell'anno. Il primo teaser mostra il Geralt di Hemsworth, che appare molto simile alla versione interpretata da Cavill, sconfiggere uno spettro spettrale.