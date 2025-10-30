"Muoviamoci, ca**o!": la batutta di The Witcher 4 è un caso ma la showrunner difende la scelta linguistica

L'uscita di The Witcher 4, disponibile da oggi 30 ottobre su Netflix, è stata accompagnata dalle polemiche per la sostituzione di Henry Cavill con Liam Hemsworth. Come se non bastasse, la nuova stagione è stata anticipata da un trailer pesantemente criticato per la confezione e, soprattutto, per una battuta infelice messa in bocca a Geralt che ora è stata difesa dalla showrunner.

Durante una scena di battaglia, udiamo il nuovo Geralt esclamare "Muoviamoci, cazzo!" ("Let's fucking move!" in originale). Questa battuta, che sembra presa di peso da un action contemporaneo, ha sconcertato i fan poiché suona decisamente inappropriata rispetto al modo di esprimersi di Geralt e rispetto all'universo fantasy di The Witcher.

Un primo piano del nuovo Geralt di Rivia

La difesa di una battuta che stona nell'universo fantasy di The Witcher

Di fronte alle critiche dei fan della serie sulla controversa battura, la showrunner Lauren Schmidt-Hissrich ha offerto una giustificazione. "È una di quelle battute che può far discutere. Voglio dire, non sai mai cosa sarà controverso. Non sai mai cosa funzionerà" ha detto in un'intervista a Radio Times.

Hissrich ha poi osservato che non avrebbe mai immaginato che la frase "Lancia una moneta al tuo Witcher" sarebbe diventata iconica e che il contesto della battuta di Geralt nella quarta stagione è importante per comprendere l'espressione.

"Se prima della messa in onda della prima stagione mi avessero detto che 'Lancia una moneta al tuo Witcher' sarebbe stato un successo, avrei detto che erano pazzi. Quello che penso è che quella battuta, nel contesto della battaglia in cui ci troviamo, ha perfettamente senso. È un urlo di guerra. È una di quelle cose che ti fa pensare, 'Oh, non è quello che direbbe il mio Geralt'. Beh, lo è. È quello che direbbe il nostro Geralt. E in questo momento, si adatta perfettamente. Quindi non vedo l'ora che il pubblico ripensi a quelle scene del trailer e le veda effettivamente nel contesto dello show" ha concluso.

Che cosa accade nella quarta stagione?

Dopo gli eventi che hanno cambiato il Continente nella terza stagione, Geralt, Yennefer e Ciri si ritrovano separati da una guerra furiosa e da innumerevoli nemici. Mentre le loro strade si dividono e i loro obiettivi diventano più chiari, incontrano alleati inaspettati desiderosi di unirsi ai loro viaggi. E se riusciranno ad accettare queste nuove famiglie trovate lungo la strada, potrebbero avere la possibilità di riunirsi per sempre.