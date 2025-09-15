The Witcher 4, le reazioni dei fan al trailer con Liam Hemsworth: "Bravo, ma rivogliamo Henry Cavill"

Il debutto di Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia nella quarta stagione di The Witcher ha provocato un'ondata di commenti da parte dei fan: molti hanno riconosciuto l'impegno dell'attore, ma nessuno sembra davvero pronto ad accantonare Henry Cavill.

La serie fantasy torna con una trama incentrata su Geralt, Ciri e Yennefer, impegnati a sopravvivere e a ritrovarsi in un Continente dilaniato dalla guerra. Tra gli utenti dei social, la reazione è per lo più di delusione per il cambiamento annunciato del protagonista: "Liam è bravo, ma non è Geralt. Cavill è Geralt", ha scritto qualcuno, "Liam è una specie di Geralt del discount", ha scritto un altro velenoso fan. Altri hanno affermato semplicemente: "We. Want. Henry."

Ciononostante, non sono mancati gli apprezzamenti per l'interpretazione di Hemsworth in questo primo trailer di The Witcher 4: "Ancora molto amareggiato per il fatto che sia stato rimpiazzato Henry, ma non è da buttare", ha commentato un fan.

L'addio di Henry Cavill e la scelta di Liam Hemsworth

Il cambio di attore era stato annunciato da Netflix nell'ottobre 2022: Cavill aveva salutato il ruolo di Geralt dopo tre stagioni, definendo la sua esperienza "piena di avventure" e introduceva Hemsworth come suo successore con parole di rispetto: "Liam, mio caro, questo personaggio ha una profondità meravigliosa, divertiti aggiungendo quello che puoi scoprire".

Hemsworth aveva reagito alle parole del collega dicendo che Cavill "è stato un Geralt incredibile", aggiungendo di sentirsi onorato di raccogliere le redini del "Lupo Bianco" e consapevole di avere una grande responsabilità: "Potrei avere stivali troppo grandi da riempire".

La nuova stagione porterà sullo schermo gli ultimi tre romanzi di Andrzej Sapkowski - Battesimo del Fuoco, La Torre della Rondine e La Signora del Lago - preparando così il terreno per la quinta e ultima parte della serie. I nuovi episodi introdurranno anche altri nuovi membri del cast, tra cui Laurence Fishburne nel ruolo di Regis. Lo show debutterà il 30 ottobre 2025.

The Witcher, la quinta stagione sarà anche l'ultima

Come già annunciato, la quarta stagione sarà la penultima di The Witcher, con la serie destinata a concludersi al termine della quinta. Le ultime due stagioni sono state girate consecutivamente e racchiudono il materiale narrativo di tre romanzi ancora da adattare.

"Questo è l'inizio di un viaggio in due stagioni che porterà la nostra famiglia a riunirsi e restare finalmente insieme, si spera per sempre", ha dichiarato la creatrice, showrunner e produttrice esecutiva Lauren Schmidt Hissrich.