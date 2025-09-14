The Witcher 4, Netflix svela il primo teaser e la data d'uscita della nuova stagione con Liam Hemsworth

La saga fantasy di Netflix si prepara a un nuovo capitolo che segnerà una svolta decisiva: nella quarta stagione di The Witcher, Liam Hemsworth vestirà per la prima volta i panni di Geralt di Rivia, raccogliendo l'eredità lasciata da Henry Cavill dopo tre stagioni di successo e adesso c'è finalmente una data d'uscita per i nuovi episodi.

La nuova stagione porterà sullo schermo gli ultimi tre romanzi di Andrzej Sapkowski - Battesimo del Fuoco, La Torre della Rondine e La Signora del Lago - preparando così il terreno per la quinta e ultima parte della serie.

Il destino di Geralt, Yennefer e Ciri sarà più intrecciato e drammatico che mai: i tre protagonisti, separati dagli eventi bellici che scuotono il Continente, dovranno affrontare nuove alleanze e minacce inaspettate prima di poter riunirsi.

The Witcher, quando uscirà in streaming la quarta stagione

Il cast accoglierà anche new entry di spicco, tra cui Laurence Fishburne nel ruolo del vampiro Regis, affiancato da Sharlto Copley, James Purefoy e Danny Woodburn. Solo oggi Netflix ha rivelato quando gli spettatori potranno tornare nel Continente: la quarta stagione di The Witcher arriverà sulla piattaforma il 30 ottobre 2025, con il rilascio simultaneo di tutti gli episodi a livello globale.

Con il passaggio di testimone da Cavill a Hemsworth e l'avvicinarsi della conclusione, questa nuova stagione si preannuncia come una delle più attese uscite fantasy dell'anno. Il primo teaser mostra il Geralt di Hemsworth, che appare molto simile alla versione interpretata da Cavill, sconfiggere uno spettro spettrale.

La sinossi recita: "Dopo gli eventi della Stagione 3 che hanno sconvolto il Continente, Geralt, Yennefer e Ciri si ritrovano separati da una guerra furiosa e da innumerevoli nemici. Mentre i loro cammini si dividono e i loro obiettivi si fanno più chiari, incrociano alleati inaspettati desiderosi di unirsi al loro viaggio. E se sapranno accettare queste nuove famiglie trovate lungo la strada, potrebbero avere una possibilità di riunirsi per sempre".

The Witcher 3: una foto di scena

The Witcher si concluderà con la quinta stagione già confermata

Come già annunciato, la quarta stagione sarà la penultima di The Witcher, con la serie destinata a concludersi al termine della quinta. Le ultime due stagioni sono state girate consecutivamente e racchiudono il materiale narrativo di tre romanzi ancora da adattare: Battesimo del Fuoco, La Torre della Rondine e La Signora del Lago.

"Questo è l'inizio di un viaggio in due stagioni che porterà la nostra famiglia a riunirsi e restare finalmente insieme, si spera per sempre", ha dichiarato la creatrice, showrunner e produttrice esecutiva Lauren Schmidt Hissrich.