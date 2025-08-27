The Witcher, il nuovo spin-off è un disastro: “Peggio di Blood Origin”

Secondo le ultime indiscrezioni, pare che dietro le quinte dello spin-off che a lungo è stato posticipato l'atmosfera non fosse delle migliori

Sono passati ormai più di due anni da quando le riprese dello spin-off di The Witcher, The Rats, sono state interrotte. Da allora, abbiamo sentito parlare pochissimo del progetto. Tuttavia, nessuno sembra particolarmente preoccupato, visto che Blood Origin si è rivelato un'enorme delusione.

Secondo un recente aggiornamento, fornito dalle fonti di Redanian Intelligence, sembrerebbe che lo show "dietro le quinte è stato un disastro", "peggio di Blood Origin" e che "tutto è andato storto". Insomma, non le premesse migliori per il ritorno della saga in streaming.

Ricorderete forse le notizie secondo cui la produzione della serie era stata sospesa dopo due mesi di riprese su un totale di sei, presumibilmente perché i dirigenti di Netflix avevano deciso che non valeva la pena continuare dopo aver visionato alcune delle prime scene girate.

The Witcher 3: una foto di scena

Cosa è successo al nuovo spin-off di The Witcher?

Gli scioperi del 2023 indetti dalla WGA e dalla SAG-AFTRA non hanno aiutato, e si è deciso di distribuire The Rats come speciale in forma di lungometraggio intitolato The Rats: A Witcher's Tale. Secondo quanto riferito, la post-produzione era già in corso quando sono iniziati i lavori per la quarta stagione di The Witcher, ma il sito ha anche appreso che "Netflix stava valutando di cancellare le riprese e di inserire il materiale girato come flashback nella quarta stagione di The Witcher".

Con Netflix che sta concludendo The Witcher con la quarta e la quinta stagione, non sarebbe eccessivamente sorprendente se la piattaforma decidesse di cancellare del tutto The Rats. La serie non è mai stata il successo che la piattaforma si aspettava, e con Liam Hemsworth che ha sostituito Henry Cavill, l'interesse per la serie è ulteriormente diminuito.

I piani originali prevedevano che The Rats fosse composta da 6-8 episodi, incentrati sulla storia delle origini del gruppo che Ciri incontra nel finale della terza stagione di The Witcher. Tuttavia, data la collocazione temporale della vicenda, lei non sarebbe apparsa sullo schermo. La quarta stagione di The Witcher, invece, è ancora programmata per il 2025.

The Witcher 3: Freya Allan in un'immagine della serie

The Witcher 4, le prime anticipazioni sulla trama

Le immagini dal set che mostravano Geralt (Liam Hemsworth) con una nuova spada - probabilmente donatagli da Zoltan - sembrano suggerire che la quarta stagione adatterà alcune sequenze tratte da La Torre della Rondine di Andrzej Sapkowski, incluso l'incontro con alcuni apicoltori che lo guideranno verso i druidi.

Dopo gli eventi drammatici che hanno sconvolto il Continente al termine della terza stagione, la nuova serie seguirà Geralt, Yennefer e Ciri, ora separati e costretti ad affrontare i pericoli di un continente in guerra. Ciascuno, a capo di gruppi di emarginati, dovrà trovare la forza di sopravvivere al "battesimo del fuoco" per sperare di riunirsi.