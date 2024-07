Lucy Lawless, la leggendaria Xena, sta per tornare nell'universo di Spartacus: ecco come

Il ritorno di Starz all'universo di Spartacus con House of Ashur pone una domanda: Cosa sarebbe successo se Ashur (Nick Tarabay) non fosse morto sul Vesuvio alla fine di Spartacus: Vengeance e avesse invece ricevuto il Ludus di Batiato in cambio del suo aiuto per uccidere Spartacus e porre fine alla ribellione degli schiavi?

La risposta arriverà nel primo episodio grazie all'ape regina Lucretia, il cui ritorno sarà sancito dall'attrice Lucy Lawless in un ruolo di guest-star in grado di "elevare" tutto ciò che la circonda. La sua apparizione sarà determinante per la creazione di una linea temporale alternativa.

Oltre a Tarabay, la serie sarà interpretata anche da Graham McTavish, Tenika Davis, Jamaica Vaughan, Ivana Baquero, Jordi Webber, Claudia Black, India Shaw-Smith e Leigh Gill.

Lucy Lawless e Renee O'Connor nell'episodio Xena contro il gigante

Il ritorno di Spartacus

Il creatore, scrittore e produttore esecutivo Steven S. DeKnight torna al franchise che ha contribuito a creare come showrunner e produttore esecutivo di Spartacus: House of Asher, una nuova serie originale che Starz descrive come "un'esperienza che cambia la storia, erotica, emozionante, da montagne russe, che si basa su tutto ciò che ha reso la serie originale un successo colossale".

La Lawless ha debuttato nel ruolo di Lucretia, moglie di Batiato (John Hannah) e vera e propria badass, in Spartacus: Blood and Sand. Ha ripreso il ruolo nella serie prequel Spartacus: Gods of the Arena. Per quanto sia stata amata per la sua interpretazione nel franchise di Spartacus, è nota soprattutto per il suo lavoro in Xena: Principessa guerriera, dove ha interpretato il ruolo principale per diversi anni.

Recentemente ha fatto il suo debutto alla regia con il documentario Never Look Away, presentato in anteprima al Sundance 2024 e al Festival SXSW 2024.