Temptation Island 2024: Gaia e Luca come è finito il falò di confronto tra i due fidanzati

La quinta puntata di Temptation Island 2024, trasmessa il 24 luglio, si è conclusa con il tanto atteso falò di confronto tra Gaia Vimercati e Luca Bad. L'ultimo episodio della stagione andrà in onda stasera, 25 luglio. La decisione di confrontarsi è partita dal ragazzo, il quale, nonostante le sue dichiarate idee sul poliamore, non ha tollerato l'avvicinamento della sua fidanzata al tentatore Jakub Bakkour, veronese di madre polacca e padre marocchino.

La storia della coppia e il falò a Temptation Island 2024

Nella clip di presentazione della coppia, Gaia ha raccontato di aver scritto alla redazione perché lui l'aveva tradita per ben tre volte. All'interno del villaggio dei fidanzati, lui ha subito manifestato il suo particolare modo di pensare, definendo il tradimento come un bisogno fisiologico dell'uomo. Tuttavia, quando lei ha iniziato a flirtare con Jakub, Luca ha immediatamente voluto mettere fine al loro avvicinamento.

Durante il falò di confronto, Bad ha cercato di apparire come la vittima, accusando la sua fidanzata di aver superato il limite e di non aver rispettato l'obiettivo per cui erano entrati nel programma: "lavorare su noi stessi". Gaia, però, gli ha rinfacciato i suoi discorsi con le tentatrici, in particolare quando ha affermato: "La testa ce l'ho sul caz.o". Più volte, lui ha cercato di colpevolizzarla, ma Filippo Bisciglia, il conduttore, gli ha ricordato i video compromettenti che la ragazza aveva dovuto vedere.

Gaia con il tentatore Jakub Bakkour

Filippo ha mostrato le clip di Luca con le tentatrici e, al termine della visione, il ragazzo ha dichiarato: "Non voglio più tradirla, vorrei uscire con lei". Gaia è sembrata decisa a tornare a casa da sola: "Non posso tornare con lui a queste condizioni. Mi mancherei di rispetto", ha detto, mentre lui è scoppiato a piangere implorandole di perdonarlo ancora una volta. Alla fine, lei ha scelto di uscire in coppia con il suo fidanzato: "Per continuare a discutere".

L'attesa per l'ultima puntata

Stasera va in onda l'ultima puntata del docu-reality, dedicata agli ultimi falò di confronto e allo stato delle coppie un mese dopo la fine del programma. Scopriremo se le scelte fatte durante il falò sono state confermate in questi trenta giorni e se Luca ha mantenuto la sua promessa durante questo mese. Nonostante le lacrime versate ieri sera, molti dubitano che il ragazzo cambierà davvero.