Uno studio svela la serie tv col finale più deludente e no, non è Il trono di spade

Un nuovo studio ha cercato di individuare il finale di una serie televisiva più deludente per il pubblico, ma prima di saltare subito alle conclusioni vi possiamo già svelare che la tanto criticata conclusione de Il trono di spade non ha ottenuto il primo posto in questa particolare classifica.

Nonostante la televisione abbia vissuto un'epoca d'oro, negli ultimi anni ci sono stati diversi finali che hanno lasciato il pubblico deluso o del tutto infastidito dal destino dei loro personaggi preferiti. Serie come Il trono di spade rientrano appunto in quest'ultima categoria, con la serie HBO che è stata ampiamente criticata per il modo in cui si sono concluse le storie di diversi personaggi.

JeffBet ha analizzato una selezione di serie che sono state molto popolari per individuare il finale che ha lasciato gli spettatori più delusi in assoluto e il risultato è davvero interessante.

Killing Eve: Jodie Comer e Sandra Oh

Utilizzando le valutazioni di IMDb per individuare il punteggio medio complessivo degli show prima di confrontarlo con i loro finali, lo studio ha scoperto che il finale di serie di Killing Eve, intitolato "Hello, Losers", si è distinto come il più deludente mai visto sul piccolo schermo. Il finale de Il trono di spade si è piazzato sorprendentemente solo al secondo posto, mentre Due uomini e mezzo, Dexter e Bloodline hanno completato il resto della top 5.

Killing Eve, lo scrittore Luke Jennings critica il finale della serie: "Si inchina alle convenzioni"

Nel finale della quarta stagione di Killing Eve, la tanto attesa storia d'amore tra Eve (Sandra Oh) e Villanelle (Jodie Comer) è stata interrotta quando quest'ultima è stata assassinata dopo un'ultima missione, portando la serie, un tempo celebrata, a un finale deludente. Mentre la showrunner Laura Neal ha difeso la conclusione come inevitabile e in grado di riportare la normalità nella vita di Eve, molti spettatori e critici hanno accusato la serie di perpetuare il tropo di "Bury Your Gays" e di rovinare una relazione amata. Inoltre, Killing Eve si è conclusa con una Eve traumatizzata che piangeva nel Tamigi, senza nemmeno concludere il suo viaggio o esplorarne l'impatto.

Se vogliamo allargarci anche alla Top 10, la classifica prosegue con E alla fine arriva mamma, il cui finale è tra i più detestati in assoluto in campo sit-com, True Blood, Veronica Mars, al nono posto a pari merito ci sono Star Trek: Enterprise e The Flash, mentre in ultima posizione c'è Le terrificanti avventure di Sabrina.