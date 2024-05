The Witcher, Freya Allan: 'Finire la serie dopo cinque stagioni per me è un sollievo'

Immersa nella promozione de Il Regno del Pianeta delle Scimmie, Freya Allan è impegnata in questi giorni anche nelle riprese della Stagione 4 di The Witcher, ma l'attrice è sollevata dal fatto che lo show si concluderà presto.

Con l'annuncio della Stagione 5 di The Witcher, Netflix ha contemporaneamente confermato che si tratterà dell'ultima stagione della serie, e che difficilmente vedremo la realizzazione di altri spin-off dopo il flop ottenuto da The Witcher: Blood Origin nel 2022.

Parlando con Inverse, la Allan - il cui ruolo di Ciri l'ha resa famosa prima di essere scritturata nell'ultimo film della saga de Il Pianeta delle Scimmie - ha rivelato perché è finalmente pronta a dire addio alla serie.

"The Witcher ha sicuramente fatto molto per me, anche in termini di recitazione e mi ha fornito un certo livello di fiducia", ha dichiarato l'attrice. "Si imparano anche tante abilità che non erano programmate. Ho già fatto un sacco di stunt, so andare a cavallo".

"Ero così sfinita mentalmente. All'inizio la sfida era pensare di doverne fare altre due", ha proseguito Allan a proposito della sua reazione alla fine della terza stagione. "Sarà la fine di un capitolo enorme, per il quale sono eccitata e pronta. Ma credo che quando ci arriverò davvero, sarò scioccata da quanto mi colpirà".

L'attrice ha poi parlato di come Ciri è cambiata nel corso delle stagioni di The Witcher: "Ciri è ovviamente cambiata nel corso di tutta la serie, ma in questa vedremo davvero una Ciri diversa. Alla fine dell'ultima stagione ne ha passate così tante che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E penso che finisca per cercare di rimanere quest'altra versione di se stessa, dove diventerà più brutale".