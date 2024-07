The Witcher 4, Freya Allan vuole che i fan si concentrino su Ciri: "Dimenticatevi Geralt"

Con il cambio d'attore, i fan sono indubbiamente curiosi di capire come sarà il nuovo Geralt, ma Freya Allan non ci sta

Durante il Comic-Con di San Diego di quest'anno, la star di The Witcher Freya Allan ha rivelato che tipo di dinamica instaurerà il suo personaggio di Ciri con il Geralt di Liam Hemsworth nella quarta stagione.

Penultima stagione della serie fantasy di successo di Netflix, The Witcher 4 vedrà, infatti, il debutto di Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia dopo l'abbandono del ruolo da parte di Henry Cavill. Nel frattempo, è già stato rivelato che la Ciri di Allan dovrà affrontare una strada irta di pericoli, mentre abbraccia un nuovo stile di vita da fuorilegge con la banda di strada nota come The Rats, con la quale è fuggita nel finale della seconda parte della terza stagione.

Allan ha svelato però che il suo personaggio e quello di Geralt non incroceranno i loro cammini nella prossima stagione, motivo in più per concentrarsi maggiormente su Ciri nei nuovi episodi in uscita nel 2025.

Parlando dal panel del Comic-Con di San Diego di quest'anno, dove sta promuovendo il suo recente successo Il Regno del Pianeta delle Scimmie (su Disney+ dal 2 agosto), Allan ha rivelato che, sebbene il suo nuovo co-protagonista sia "un ragazzo davvero simpatico", non lo ha mai visto in azione nei panni di Geralt, poiché i loro personaggi non hanno scene insieme nella nuova stagione.

The Witcher 4, Henry Cavill è un lontano ricordo: Liam Hesmworth è Geralt Di Rivia nel trailer di Netflix

Al contrario, Ciri avrà una propria strada da seguire con il suo nuovo pseudonimo, Falka, mentre cerca di dimenticare la sua vita precedente con Geralt: "In questa stagione non c'è alcuna relazione. Ciri ha intrapreso la sua strada e lui la sua, quindi dimenticatevi di Geralt. È questo che Ciri si sente di fare. Cerca di non pensarci. Non è mai successo. Ora sono Falka, non sono più Ciri. Ma come potete vedere, in un certo senso non me lo sono lasciato alle spalle. In un certo senso ci sto ancora male".

Allan ha poi parlato della sua nuova co-star: "Liam è adorabile, è davvero un bravo ragazzo. Non ho visto nulla di quello che ha fatto perché non abbiamo scene insieme, ma è davvero dolce. Ho sentito dire che sta spaccando, quindi non vedo l'ora di vedere cosa ha fatto con Geralt".