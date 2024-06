The Witcher 4: una foto dal set svela il personaggio interpretato da Laurence Fishburne, il vampiro Regis

Prosegue la lavorazione di The Witcher e i fan sul set diffondono la prima immagine della star di Matrix Laurence Fishburne in un ruolo che sarà familiare ai lettori dei romanzi.

Una nuova foto dal set della quarta stagione di The Witcher è approdata on line fornendo nuove anticipazioni sugli episodi in arrivo su Netflix e offrendo un primo sguardo sul personaggio di Regis, vampiro che ha un ruolo chiave nei romanzi, interpretato dalla star di Matrix Laurence Fishburne (fonte SFFGazette.com).

Introdotto nel romanzo di Andrzej Sapkowski, Il battesimo del fuoco, Regis è descritto come un barbiere-chirurgo esperto del mondo con un passato misterioso che si unisce a Geralt nel suo viaggio nella stagione 4. In base a quanto visto nelle foto e nei video rubati dal set, questa interpretazione del personaggio sembra fedele alla rappresentazione letteraria e alla versione che compare nella serie di videogiochi di successo di CD Projekt Red.

"Sono entusiasta di unirmi al cast e non vedo l'ora di esplorare il meraviglioso mondo di The Witcher", aveva dichiarato in precedenza Laurence Fishburne dopo essere salito a bordo di The Witcher 4. Il divo affiancherà Liam Hemsworth, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, Sharlto Copley, James Purefoy e Danny Woodburn nella penultima stagione della serie Netflix.

Che cosa ci attende nella quarta stagione di The Witcher?

Dopo gli scioccanti eventi che hanno alterato il Continente concludendo la terza stagione, la nuova stagione segue Geralt, Yennefer e Ciri impegnati ad attraversare il Continente devastato dalla guerra e i loro numerosi demoni separati gli uni dagli altri. Se riusciranno ad abbracciare e guidare i gruppi di superstiti a cui si sono uniti, avranno la possibilità di sopravvivere al battesimo del fuoco e di ritrovarsi.

"Da fan di The Witcher, sono al settimo cielo per l'opportunità di interpretare Geralt di Rivia", ha detto Liam Hemsworth poco dopo essere stato scelto come nuovo protagonista dello show. "Henry Cavill è stato un Geralt incredibile e sono onorato che mi abbia passato le redini e mi abbia permesso di impugnare le lame del Lupo Bianco per il prossimo capitolo della sua avventura. Henry, sono un tuo fan da anni e sono stato ispirato da ciò che hai apportato a questo amato personaggio. Prendere il tuo posto non sarà facile, ma sono davvero entusiasta di entrare nel mondo di The Witcher."