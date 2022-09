The Witcher 3, terminate le riprese della nuova stagione della serie Netflix

Dal set di The Witcher 3 giungono ottime notizie, poiché le riprese della nuova stagione della serie fantasy di Netflix con Henry Cavill, Freya Allan e e Anya Chalotra sono giunte al termine.

A riportarlo è il sito Comicbook, che riprende il post Instagram del produttore di The Witcher Steve Gaub, al quale è allegata una foto di scena con un teschio e dei libri (e sulla sinistra quella che sembra essere parte di un'arma).

"E questo è tutto per la terza stagione dal set di @witchernetflix #thewitcher #thewitchernetflix #setlife #behindthescenes" si legge nella caption del post, al quale, nei commenti, ha risposto anche il compositore Joseph Trapanese, dicendo "Congratulazioni! Ora comincia il vero lavoro!".

E in effetti la fase di produzione attiva, che ha avuto inizio lo scorso aprile, quando si è dato il via alle riprese, lascerà ora il posto a quella di post-produzione che, considerando il genere di opera che abbiamo di fronte, sarà per forza di cose piuttosto ingente e probabilmente richiederà diversi mesi.

È ancora presto, dunque, per parlare di una potenziale data d'uscita dei nuovi episodi di The Witcher, ma vi terremo aggiornati.

Intanto, vi ricordiamo che su Netflix sono disponibili per la visione le prime due stagioni della serie, nonché altri prodotti ad essa legati come il dietro le quinte dello show e lo spin-off The Witcher: Nightmare of the Wolf.