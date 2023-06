The Witcher 3: ecco quando arriverà il trailer della nuova stagione della serie Netflix

Il trailer di The Witcher 3, la nuova stagione della popolare serie Netflix (e l'ultima con Henry Cavill), sta per arrivare.

Buona notizia per i fan di The Witcher: non dovremo aspettare TUDUM per avere un'extended look della terza stagione della serie Netflix con Henry Cavill, perché questo giovedì ci sarà la world premiere del trailer dei nuovi episodi.

È tempo di trailer

A riportarlo è Comicbook, che segnala il tweet dell'account ufficiale di Summer Game Fest, evento durante il quale, giovedì 8 giugno, Henry Cavill e altri membri del cast ci mostreranno in anteprima il trailer della prima parte della terza stagione di The Witcher.

Come vi raccontavamo già in precedenza, infatti, la terza stagione di The Witcher sarà divisa in Volume 1 e 2, con 5 episodi in arrivo il 29 giugno su Netflix, e i restanti che debutteranno un mese dopo, il 27 luglio, sulla piattaforma.

The Witcher 3 vedrà l'arrivo della Caccia Selvaggia, "minaccia che incombe"

The Witcher 3 sarà anche l'ultima volta che vedremo Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, dato che dalla quarta stagione di The Witcher sarà Liam Hemsworth a interpretare il personaggio.