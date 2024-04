The Witcher 4: una star de Il Trono di Spade si unisce al cast dei nuovi episodi con Liam Hemsworth

Nella giornata di ieri, Netflix ha confermato l'inizio delle riprese di The Witcher 4 e contemporaneamente ha svelato che la Stagione 5 sarà l'ultima della serie. Dopo poche ore è arrivato anche l'annuncio dell'ingresso nel cast di una star de Il trono di spade.

L'annuncio mirava a creare entusiasmo per l'imminente quarta stagione con un video che mostrava alcuni momenti di una recente lettura a tavolino del cast, che tra gli altri mostrava anche Liam Hemsworth, che si calerà nel ruolo di Geralt di Rivia nella serie dopo l'uscita di scena di Henry Cavill.

Inoltre, Lauren Schmidt Hissrich ha dichiarato: "È con grande orgoglio che iniziamo le riprese della penultima stagione di The Witcher con un cast stellare, che include alcune nuove ed entusiasmanti aggiunte, guidate da Liam Hemsworth nel ruolo di Geralt di Rivia. Siamo entusiasti di poter portare i libri di Andrzej Sapkowski a una conclusione epica e soddisfacente. Non sarebbe il nostro show se non spingessimo la nostra famiglia di personaggi al limite assoluto - rimanete sintonizzati per vedere come finisce la storia".

L'annuncio fa anche notare che le stagioni 4 e 5 saranno girate back-to-back e promette di offrire una "conclusione epica e soddisfacente".

Le new entry nel cast di The Witcher 4

Nel ruolo di Stribog, un cantastorie mutaforma che si finge un mendicante e vaga per il Continente scambiando storie con cibo e riparo, si è unito al cast Clive Russell, ex star de Il trono di spade, che ha interpretato Ser Brynden Tully nell'adattamento della HBO dei romanzi fantasy di George R. R. Martin. Oltre a Russell, nel video è stata identificata Serrana Su-Ling Bliss, che interpreterà Nimue. La terza aggiunta confermata è Linden Porco, che si può vedere nel video con il nome di Percival sul cartellino davanti a lui.

Come già accennato all'inizio dell'articolo, la quarta stagione svelerà Liam Hemsworth nel ruolo di Geralt di Rivia, un cambiamento importante nel casting della serie che ha sicuramente suscitato reazioni contrastanti fin dal suo annuncio.