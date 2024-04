The Orville 4, Seth MacFarlane aggiorna sulla nuova stagione

Seth MacFarlane è tornato ad aggiornare i fan circa la Stagione 4 di The Orville, a due anni dalla messa in onda della terza stagione.

Ambientato 400 anni nel futuro, l'equipaggio della U.S.S. Orville continua la sua missione di esplorazione, mentre naviga tra i misteri dell'universo e le complessità delle proprie relazioni interpersonali.

In qualità di creatore e di protagonista dello show, MacFarlane ha dichiarato di essere sicuro che verranno realizzati altri episodi, anche se non è ancora in grado di dire quando ciò avverrà.

MacFarlane ha parlato dello stato attuale di The Orville in una nuova intervista per il Mike Henry Show. Durante la conversazione, MacFarlane ha parlato dei progetti che più ha amato e gli è venuto in mente The Orville, un progetto che rientra perfettamente in questa categoria. Dopo essersi accorto di essersi riferito allo show televisivo al passato, MacFarlane si è corretto, cercando di assicurare ai fan che intende ancora realizzare altri episodi in futuro.

"The Orville è stato uno dei progetto che ho più amato... Ho detto 'è stato', ma non intendevo proprio 'è stato', perché ci saranno altri episodi", ha dichiarato MacFarlane.

The Orville: Seth MacFarlane insieme ad Adrianne Palicki in una scena della prima stagione

The Orville è stato rinnovato?

The Orville ha debuttato su Fox nel 2017, e non era destinato ad avere vita lunga sulla televisione broadcast. Dopo due stagioni, concluse nel 2019, The Orville si è trasferita in esclusiva su Hulu per la sua terza stagione. Intitolata The Orville: New Horizons, la terza stagione ha debuttato nel 2022 e si è conclusa nell'agosto dello stesso anno.

In maniera un po' preveggente, il finale della terza stagione si intitolava "Futuro sconosciuto", e questo al momento è lo status della serie. Hulu non ha rinnovato né cancellato la serie dalla fine della terza stagione e MacFarlane ha continuato a pianificare la realizzazione di altri episodi.

"La serie non è stata cancellata", aveva ribadito MacFarlane a gennaio in un'intervista a TVLine. "Nessuno del network mi ha detto che è stata cancellata, quindi stiamo procedendo con questo in mente".