The Witcher 3 vedrà l'arrivo della Caccia Selvaggia, "minaccia che incombe"

La terza stagione di The Witcher sarà anche il momento in cui la Caccia Selvaggia, il gruppo di spaventosi cavalieri fantasma in perenne galoppo, farà la sua comparsa per tormentare i protagonisti dello show Netflix.

The Witcher 3 vedrà l'uscita di scena della star Henry Cavill, sostituito da Liam Hemsworth a partire dalla quarta stagione, ma sarà anche la stagione in cui farà la sua apparizione la Caccia Selvaggia, celebre gruppo di terrificanti cacciatori fantasma noti anche come Wraith di Mörhogg.

"Penso che a questo punto accadranno un paio di cose", ha anticipato la showrunner di The WitcherLauren Hissrich in un'intervista a Entertainment Weekly quando gli è stato chiesto della Caccia Selvaggia. "Abbiamo organizzato la Caccia Selvaggia per Ciri a metà della seconda stagione mentre lei pensava: 'Non capisco bene cosa sia. Non capisco perché si trovino in questo paesaggio onirico che sto sperimentando.' E poi, ovviamente, proprio alla fine, visita la sfera degli elfi oscuri e si rende conto che queste persone stanno dando la caccia proprio a lei".

Nella seconda stagione di The Witcher, la Caccia Selvaggia viene anticipata dopo che Cintra ha una visione dei cavalieri della Caccia Selvaggia quando Triss Merigold cerca di saperne di più sulla magia di Ciri. Hissrich ha anche parlato del legame tra la Caccia Selvaggia e Ciri, he probabilmente alla fine dovrà affrontare i cavalieri spettrali, "una minaccia resa ancor più grande per via della loro natura di fantasmi":

"Quando stavamo parlando della pressione su Ciri e di ciò che sta vivendo per via di tutte queste persone che sembrano volerla, la cosa fantastica è che ha un incontro con la Caccia Selvaggia, quindi diventa molto più concreta per lei e molto più spaventosa. Una delle cose che amo nei libri di Andrzej Sapkowski è che la Caccia Selvaggia viene anticipata così a lungo. Saltano fuori, poi se ne vanno per un po'. Quindi ci atteniamo decisamente a quella scuola".

Ovviamente, anche Geralt (Henry Cavill) alla fine si ritroverà coinvolto nella battaglia con la Caccia Selvaggia, minaccia sempre incombente per Ciri:

"Sappiamo tutti che, alla fine, Geralt imparerà un po' di più sulla Caccia Selvaggia, così come Ciri, ma al momento rimane una minaccia sempre incombente per lei. In un certo senso le passa tra le dita. Non riesce ancora a capirne la natura".