Fallout batte tutti: ecco il numero di visualizzazioni della prima stagione di Prime Video

Non è una sorpresa il rinnovo immediato di Fallout annunciato da Prime Video qualche giorno fa, visti i risultati ottenuti in streaming dalla prima stagione della serie già dopo il suo primo weekend di programmazione.

La serie, creata e scritta da Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, ha totalizzato circa 2.5 miliardi di minuti visualizzati stracciando la concorrenza di Netflix e dei suoi prodotti usciti in quest'ultimo periodo. Con una durata totale di 473 minuti, ciò equivale a circa 5,2 milioni di visualizzazioni. Le visualizzazioni di Fallout sono aumentate del 773% rispetto ai primi due giorni di programmazione (10-11 aprile).

Baby Reindeer: una scena della serie Netflix

Netflix domina il resto della classifica

Per rendere l'idea, al secondo posto c'è Unlocked: A Jail Experiment con 793 milioni di minuti visti, mentre al terzo c'è Baby Reindeer con 354 milioni. A seguire altri due prodotti Netflix con Ripley in quarta posizione (323 milioni di minuti visualizzati) e Il problema dei tre corpi scivolato in quinta posizione (313 milioni).

Per quanto riguarda i film, il documentario What Jennifer Did - Il caso Jennifer Pan ha registrato un aumento del 696% da una settimana all'altra dopo il debutto in streaming, raggiungendo 674,2 milioni di minuti visti, pari a circa 7,7 milioni di visualizzazioni. Woody Woodpecker si è piazzato al secondo posto con 290,8 milioni di minuti visti, pari a circa 2,9 milioni di visualizzazioni.

Fallout, ecco in che modo The Last of Us ha aiutato lo show Prime Video

Road House di Prime Video ha mantenuto risultati solidi nella sua quarta settimana con 171,2 milioni di minuti visti, pari a 1,4 milioni di visualizzazioni, secondo la classifica settimanale di Luminate dei titoli originali in streaming.