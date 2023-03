The Witcher 3: la nuova stagione, secondo il produttore, "Ha cose mai viste o lette all'interno della saga"

Il produttore di The Witcher 3 ha anticipato nuove sperimentazioni narrative all'interno della stagione in uscita, rivelando che parte del materiale proposto sarà inedito.

Le sperimentazioni narrative della seconda stagione non sono state un caso isolato, o almeno così sembra dalle parole del produttore Graeme Marshall, che ha recentemente confermato la presenza di ulteriore materiale inedito in The Witcher 3. Come prenderanno, i fan, una scelta del genere, specialmente dopo la tiepida accoglienza degli ultimi episodi usciti?

The Witcher 2: Kim Bodnia ed Henry Cavill in una scena della serie Netflix

Anche se la stagione precedente non ha ottenuto l'approvazione di molti fan, soprattutto per via di alcuni cambiamenti dal materiale originale, sembra che The Witcher 3 sia intenzionato comunque a proseguire lungo questa strada.

Durante una recente intervista con Screen Rant, Graeme Marshall ha anticipato qualche dettaglio riguardante i nuovi episodi in arrivo su Netflix: "[Stiamo] lavorando ad alcune cose piuttosto gustose per la prossima stagione", ha detto Marshall. Il produttore ha sottolineato: "Al momento abbiamo mostrato le nostre idee al team creativo, ricevendo principalmente reazioni sbalordite, il che è fantastico. Per quanto riguarda la stagione 4 non siamo ancora stati coinvolti troppo, ma con la terza stiamo consegnando gli ultimi due episodi. Quello che abbiamo creato non è mai stato letto o visto prima nella lore, nella leggenda, di The Witcher. È eccitante".

Sembra proprio che l'intenzione principale con la terza stagione della serie e i prossimi progetti sia quello di avanzare lungo una strada che non si limita a riportare gli eventi uno a uno dalle fonti originali, pur cercando di "Mantenere anche una certa fedeltà alla mitologia, al mondo, e a The Witcher stesso", ha poi concluso Marshall. I fan non possono quindi che attendere per scoprire il risultato del lavoro compiuto.