The Witcher, l'autore dei romanzi non è impressionato dalla serie: "Ho visto di meglio"

Andrzej Sapkowski, autore dei romanzi di The Witcher, ha detto la sua sull'adattamento televisivo targato Netflix. E non sono state parole particolarmente positive.

Sono passati ormai diversi anni dall'uscita dell'ultimo romanzo di Andrzej Sapkowski inerente la saga di The Witcher, ma i suoi scritti sono stati utilizzati come materiale di partenza per una serie Netflix, per uno spinoff e una serie animata.

In occasione della sua partecipazione al Taipei International Book Exhibition 2023 l'autore ha brevemente commentato gli adattamenti televisivi del suo lavoro: "Ho visto di meglio, ho visto anche di peggio". Parole non di certo positive nei confronti dei vari show.

Sapkowski ha poi dichiarato la sua intenzione di continuare a scrivere romanzi su The Witcher: "Sicuramente ci sono dei piani, ma non racconterò storie ambientate dopo gli eventi di The Lady of the Lake. La storia è completa e la saga è conclusa. Se dovessi raccontare qualcosa di nuovo ambientato nel mondo di The Witcher sarebbe un prequel o un sidequel, di certo non un sequel".

La serie Netflix tornerà quest'estate con la terza stagione, ma è stata già confermata una quarta che apporterà un grande cambiamento: al posto di Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia ci sarà Liam Hemsworth.

Al momento non ci sono ancora conferme, ma secondo le ultime indiscrezioni The Witcher si concluderà con la quinta stagione. Secondo Redanian Intelligence, la quarta stagione di The Witcher è ancora in fase di sviluppo, così come la stagione 5. Le due stagioni dovrebbero essere girate back-to-back. Tuttavia, fonti anonime sostengono che il futuro dello show è incerto.