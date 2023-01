The Witcher potrebbe non andare oltre la quinta stagione

Netflix potrebbe decidere di interrompere lo sviluppo di The Witcher con la quinta stagione dopo i contraccolpi subiti dall'uscita di scena di Henry Cavill e dalle critiche piovute sullo spinoff The Witcher: Blood Origin.

Dopo l'uscita di scena di Henry Cavill e dopo il flop della serie prequel, The Witcher: Blood Origin, il futuro di The Witcher è in bilico. Secondo nuove voci, Netflix potrebbe interrompere la serie con la quinta stagione.

Secondo Redanian Intelligence, la quarta stagione di The Witcher è ancora in fase di sviluppo, così come la stagione 5. Le due stagioni dovrebbero essere girate back-to-back. Tuttavia, fonti anonime sostengono che il futuro dello show è incerto.

The Witcher 2: Kim Bodnia ed Henry Cavill in una scena della serie Netflix

La quarta stagione di The Witcher è stata annunciata a ottobre 2022, in concomitanza con l'uscita di Henry Cavill e l'arrivo di Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia. All'inizio del 2022, il regista Stephen Surjik aveva già indicato che la stagione era stata mappata, affermando: "Gli sceneggiatori e i produttori hanno pianificato la quarta stagione... non so se faccio parte di quel programma di mappatura, ma almeno mi hanno informato dello sviluppo in corso".

Gran parte della conversazione sul futuro di The Witcher ruota attorno al passaggio da Henry Cavill a Liam Hemsworth. Né Cavill né Netflix hanno spiegato pubblicamente le ragioni alla base di tale cambiamento, anche se alcuni report suggeriscono che il cambio di cast fosse stato discusso già nella fase di post-produzione della seconda stagione per via dei disaccordi di Cavill con la direzione creativa della serie e i produttori dello show.

Queste deviazioni dalla storia originale, unite all'uscita di Cavill e alle affermazioni secondo cui la stanza degli scrittori di The Witcher "non sarebbe fan" di libri e videogiochi, starebbero minando l'interesse del pubblico per la serie fantasy. Rispondendo alle critiche, la showrunner Lauren Hissrich ha assicurato che la terza stagione, che segnerà l'ultima apparizione di Cavill nei panni di Geralt di Rivia, aderirà al romanzo Time of Contempt (tradotto da David French): "La stagione 3, per me, è la cosa più vicina che abbiamo fatto come adattamento uno a uno dei libri". Inoltre, Hissrich ha respinto le affermazioni sulla stanza degli scrittori spiegando che non erano vere.

La terza stagione di The Witcher approderà su Netflix nell'estate 2023.