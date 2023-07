The Witcher 3: Netflix vuole davvero che la gente sappia che Henry Cavill è ancora il protagonista (FOTO)

Anche se sarà la sua ultima stagione, per il momento Netflix ci tiene a ribadire a chiare lettere che il protagonista di The Witcher 3 è ancora Henry Cavill e per farlo non bada a spese.

Come rivelato da GamesRadar, il servizio streaming ha diffuso il messaggio "Sì, è ancora lui Geralt nella stagione 3" in varie storiche location britanniche, incluso il Castello di Edimburgo, le Bianche Scogliere di Dover e lo Shard di Londra. L'account Twitter ufficiale dello show ha svelato le immagini, accompagnate dalla scritta "nel caso aveste bisogno di un promemoria".

L'addio di Henry Cavill a Geralt

A causa di divergenze con i creativi dietro The Witcher, Henry Cavill ha deciso di abbandonare il ruolo di Geralt Di Rivia dopo tre gloriose stagioni. Dalla quarta sarà sostituito da Liam Hemsworth, ma per adesso il titolare è ancora lui, come ribadisce a chiare lettere Netflix.

La showrunner di The Witcher, Lauren Hissrich, ha spiegato che il team avrebbe potuto cancellare lo show o concludere la corsa del personaggio di Geralt dopo l'uscita di scena di Henry Cavill, ma hanno preferito arrivare alla fine della terza stagione per e poi proseguire con un recasting perché "le storie da raccontare sono ancota tante". Netflix ha promesso una "meta" transizione alla versione di Geralt di Liam Hemsworth, anche se non è ancora chiaro come avverrà. Nel frattempo, scoprite la recensione della prima parte di The Witcher 3, attualmente su Netflix.