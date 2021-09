The Witcher 2: Kristofer Hivju de Il trono di spade irriconoscibile nella prima foto

L'interprete e Il trono di spade, Kristofer Hivju, appare irriconoscibile nella prima foto della seconda stagione di The Witcher.

Ormai affezionato alle atmosfere medievali, l'attore de Il trono di spade Kristofer Hivju si è unito al cast di The Wicher 2. Quale sarà il suo nuovo look? Lo scopriamo nella prima foto che lo vede irriconoscibile nel ruolo del criminale Nivellen.

Nei romanzi, Nivellen violenta una donna durante un assalto, ma la vittima si rivela essere la sacerdotessa di Coram Agh Tera, Culto del Ragno Leonino. Prima del suo suicidio, la donna maledice Nivellen facendolo diventare un "mostro nella pelle di un mostro" invece di un "mostro nella pelle di un uomo". Grazie alla star di The Witcher Henry Cavill possiamo dare una prima occhiata al risultato della maledizione.

"Kristofer è stato straordinariamente coraggioso per la seconda stagione di The Witcher e ha deciso di interpretare il suo personaggio di Nivellen senza trucco né effetti visivi, come potete vedere", ha scherzato Cavill su Instagram. "Kristofer, siamo tutti così orgogliosi."

Ecco la sinossi ufficiale della stagione 2 di The Witcher: Convinto che la vita di Yennefer (Anya Chalotra) si sia conclusa nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla (Freya Allan) al sicuro nel luogo che conosce meglio, la sua casa d'infanzia di Kaer Morhen. Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, lui deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere che possiede.

L'evento Netflix TUDUM ha anticipato il nuovo trailer italiano e due clip di The Witcher 2. Netflix ha inoltre confermato il rinnovo della serie per una terza stagione.