The Witcher 2, Henry Cavill assicura: "Geralt parlerà di più"

The Witcher 2 sta per arrivare e ogni giorno vengono diffusi nuovi dettagli per i fan in attesa, tra cui le parole di Henry Cavill che assicura una nuova versione di Geralt di Rivia con molte più battute.

Geralt in una scena di The Witcher

Come sappiamo, The Witcher è basato sull'omonima serie di romanzi fantasy dell'autore polacco Andrzej Sapkowski, pubblicati per lo più alla fine degli anni '90. Henry Cavill è il protagonista della trasposizione realizzata da Netflix e parlando con Total Film ha rivelato qualche dettaglio in più sul suo personaggio, che rivedremo in questa nuova stagione:

"In questa stagione, volevo davvero assicurarmi che rappresentassimo il Geralt del libro in modo più accurato e che lo vedessimo parlare di più. Ho spinto davvero tanto per questo. Non direi che sarà più allegro. È ancora Geralt di Rivia, ma sicuramente si presenta più come un intellettuale. È una vita dura, a caccia di mostri... Non lo consiglierei."

The Witcher 2 - Cosa sappiamo sulla seconda stagione della serie Netflix

La carismatica interpretazione di Geralt di Rivia di Henry Cavill è stata una componente importante del successo di The Witcher e ora, sicuramente, scopriremo degli aspetti diversi del personaggio.

La prima stagione della serie Netflix si basava sulle raccolte di racconti The Last Wish e Sword of Destiny, che descrivono in dettaglio le avventure di Geralt mentre si avvicina sempre di più al suo destino di essere indissolubilmente legato alla principessa ereditaria Ciri di Freya Allan. Cosa succederà nella seconda stagione? Attendiamo fino a dicembre, quando sarà disponibile su Netflix.