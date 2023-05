The White Lotus, ci sarà una stagione crossover per l'acclamata serie HBO?

Siete dei fan di The White Lotus? Sperate di rivedere un giorno tutti i vostri personaggi preferiti della serie HBO insieme sullo schermo? Chissà, magari potrebbe una stagione crossover potrebbe davvero accadere...

In una nuova intervista con THR, come riporta Comicbook, Mike White, creatore di The White Lotus, l'acclamata serie antologica di HBO, ha parlato del futuro dello show e della possibilità di realizzare una stagione con protagonisti personaggi già visti in passato.

"Sarebbe troppo semplice realizzare un'antologia vera e propria [con personaggi totalmente diversi per ogni stagione], ma io trovo più divertente inserire questi piccoli collegamenti nel corso dello show" ha spiegato "Se la serie andrà avanti ancora per un paio di stagione, sarebbe divertente realizzare un'all-star season (con protagonisti alcuni dei personaggi visti in passato)".

Emmy 2022: trionfo per Succession, Ted Lasso, The White Lotus e Squid Game

Il futuro di The White Lotus

D'altronde, dopo aver ricevuto prevalentemente critiche positive ed essere già stato rinnovato per una terza stagione, il futuro di The White Lotus sembra abbastanza roseo. Tra l'altro, nella stagione 3 di The White Lotus, questa volta ambientata in Tailandia, sappiamo già che ritroveremo Natasha Rotwell nel ruolo della spa manager Belinda.

Quel che invece non ci è chiaro, è se avremo anche questa volta un cadavere a inizio stagione per catturare l'attenzione dello spettatore.

"Non penso debba per forza esserci un corpo freddo ad attenderci. Ci sono così tanti modi in cui vogliamo reinventare lo show ogni anno" ha dichiarato White "Cioè, cos'è questa serie, se non una serie su delle persone? Un mistero nuovo di zecca, ok, il pubblico se lo aspetta. Ma non voglio essere limitato dalle aspettative. È divertente!".