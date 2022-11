The White Lotus 3 ottiene il via libera alla produzione: HBO ha rinnovato la serie

HBO ha annunciato di aver approvato la produzione di The White Lotus 3: la serie creata da Mike White ha infatti ottenuto il rinnovo e tornerà sugli schermi con nuovi protagonisti che staranno trascorrendo le proprie vacanze in un diverso resort della catena rispetto ai primi due gruppi di episodi.

Attualmente non è stato svelato se Jennifer Coolidge, unico personaggio presente in entrambe le stagioni, farà parte anche del cast della terza.

Il secondo capitolo di The White Lotus è composto da sette episodi la cui messa in onda è iniziata dal 7 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La serie andrà ogni lunedì su Sky Atlantic con un episodio a settimana.

Con ben 10 Emmy Awards portati a casa durante l'ultima edizione degli Emmy Awards, l'apprezzata satira sociale firmata da Mike White - che di The White Lotus è creatore, regista, sceneggiatore e produttore esecutivo - è la serie più premiata della scorsa stagione televisiva.

La sinossi della seconda stagione è la seguente:

Abbandonato il paradisiaco resort alle Hawaii del primo capitolo, sono le bellezze mozzafiato della Sicilia lo sfondo dei nuovi episodi del gioiellino HBO rivelazione della scorsa estate. Il nuovo capitolo è ambientato in un esclusivo resort di Taormina e segue l'esperienza di vari ospiti e dipendenti nell'arco di una settimana.

Nel cast della seconda stagione ci sono F. Murray Abraham, Jennifer Coolidge, Adam DiMarco, Beatrice Grannò, Meghann Fahy, Jon Gries, Tom Hollander, Sabrina Impacciatore, Michael Imperioli, Theo James, Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, Will Sharpe, Simona Tabasco e Leo Woodall.

Francesca Orsi, vice presidente della programmazione di HBO, annunciando la terza stagione ha sottolineato come Mike White sia riuscito a offrire un prodotto di grande qualità nonostante i limiti della pandemia, ottenendo un'ottima accoglienza da parte della critica e del pubblico. La responsabile dei progetti della tv via cavo ha inoltre lodato l'originalità e l'umorismo che hanno contribuito in maniera determinante a portare la serie al successo.

White, in un comunicato, ha invece sottolineato: "Non c'è nessun posto in cui preferirei lavorare rispetto alla HBO e non ci sono altre persone con cui preferirei collaborare rispetto a Casey Bloys, Francesca Orsi, Nora Skinner e il loro incredibile team. Mi sento incredibilmente fortunato nell'avere di nuovo questa opportunità e sono entusiasta nel ritrovare i miei collaboratori estremamente talentuosi di The White Lotus".