The White Lotus, la reazione di Patrick Schwarzenegger alla scena dell'incesto: "Stava per vomitare"

La terza stagione di The White Lotus sta indubbiamente facendo discutere per il bacio incestuoso tra il Saxon di Patrick Schwarzenegger e il Lochlan di Sam Nivola.

Nell'ultimo episodio della serie HBO, andato in onda il 16 marzo scorso, i fratelli Ratliff hanno condiviso un bacio che era stato accennato fin dall'inizio della promozione della terza stagione. Le reazioni alla sequenza incestuosa si sono scatenate sui social media ma a quanto pare le riprese della scena sono state imbarazzanti anche per le persone coinvolte.

In una nuova intervista, una delle colleghe di Schwarzenegger, l'attrice ed ex-modella Charlotte Le Bon, ha fornito alcuni retroscena su come sia stato girare la scena.

La reazione di Patrick Schwarzenegger sullo schermo è autentica

The White Lotus. Jason Isaacs, Parker Posey, Patrick Schwarzenegger, Sarah Catherine Hook e Sam Nivola in una scena della terza stagione.

"Beh, ovviamente non sono fratelli di sangue, quindi questo ha reso tutto più facile", ha raccontato Le Bon a Vulture. "Penso che per Patrick sia stato davvero difficile. Per Sam, invece, era come se dicesse: 'Non importa, facciamolo bene una volta e poi sarà tutto finito'. Capite? Perché se non lo fai bene la prima volta, poi devi farlo ancora e ancora".

The White Lotus. Walton Goggins e Aimee Lou Wood in una scena della terza stagione.

L'attrice ha proseguito: "Ma la reazione di Patrick nell'episodio è autentica. Tutti pensavamo che stesse per vomitare". Le Bon interpreta Chloe, il personaggio che ha istigato il momento tra i fratelli Ratliff. "Credo che Chloe sia una donna profondamente annoiata", ha aggiunto. "C'è un vuoto dentro di lei e lo riempie con feste, sesso e caos. Questo bacio tra i due fratelli per lei è solo un divertimento, che ovviamente è davvero malvagio se ci si pensa".

Il produttore di The White Lotus, David Bernad, ha dichiarato che la storyline dell'incesto non è stata inserita solo per provocare uno shock: "No. Mike White è brillante, e penso che queste grandi svolte narrative non siano presenti solo per scioccare. C'è una ragione specifica in termini di narrazione e un tema più ampio che Mike sta cercando di trasmettere". Su queste pagine potete leggere la recensione di The White Lotus 3.