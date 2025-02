Arnold Schwarzenegger svela la sua reazione alla scena di nudo del figlio Patrick in The White Lotus 3

Arnold Schwarzenegger ha partecipato alla première della stagione 3 di The White Lotus e, con un post su Instagram, ha fatto i suoi complimenti al figlio Patrick, rivelando inoltre la presenza di una scena di nudo negli episodi inediti.

La star del cinema ha voluto essere presente all'evento di presentazione dei nuovi episodi dello show targato HBO, disponibile in Italia grazie a Sky e NOW, rivelando successivamente la sua reazione.

Il commento di Arnold alla scena di nudo di Patrick Schwarzenegger

In un post Instagram, Arnold Schwarzenegger ha spiegato che si è concesso una pausa dalle riprese del suo nuovo film per applaudire Patrick alla première della stagione 3 di The White Lotus.

L'icona del cinema ha quindi sottolineato: "Che show! Potrei sostenere di essere sorpreso nello scoprire che ha una scena di nudo, ma cosa posso dire... La mela non cade lontano dall'albero".

Il post si conclude con un consiglio: "Non perdetevelo questa domenica, fidatevi di me!".

Ecco il post condiviso dall'attore sui social:

In passato era diventata virale una foto che ritraeva proprio Arnold Schwarzenegger nudo, tratta da una rivista degli anni '70. La star di Terminator, durante una chiacchierata con Oprah Winfrey, aveva spiegato: "Perché dovrei sconvolgermi per la foto di nudo che avevo realizzato per un artista, per realizzare una scultura? Non sono imbarazzato. Non ho nulla da nascondere".

Chi interpreta Patrick in The White Lotus

Patrick Schwarzenegger, figlio dell'icona del cinema e di Maria Schriver, ha già recitato in vari progetti cinematografici e televisivi, tra cui la serie The Staircase e il film Moxie. Nello show ideato da Mike White avrà il ruolo di Saxon, il figlio di un uomo d'affari benestante (Jason Isaacs), che fa visita a un resort in Tailandia con la moglie (Parker Posey).

Secondo le prime recensioni, il personaggio affidato al giovane sarà un sociopatico in stile Patrick Bateman con una sua fragilità interiore.