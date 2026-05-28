The White Lotus 4, nelle nuove immagini Laura Dern e Chris Messina fanno i divi a Cannes

Trapelano le prime immagini dal set della nuova stagione di The White Lotus e a colpire è l'atmosfera decisamente glamour, complice anche la Croisette. Ma cosa c'entra Cannes con la serie HBO?

Il Festival di Cannes 2026 è finito da pochi giorni, ma sulla Croisette il red carpet non è stato ancora archiviato del tutto. A farlo tornare in vita, tra abiti da sera, fotografi e passerelle, ci ha pensato The White Lotus 4, la nuova stagione della serie HBO firmata da Mike White.

Dopo Hawaii, Sicilia e Thailandia, la serie cambia ancora pelle e punta sulla Francia. Ma questa volta il lusso non passa soltanto da ville, hotel e panorami da sogno: passa anche dalla macchina del cinema, dai flash, dall'ansia di essere guardati. Ecco allora che Cannes diventa il microcosmo perfetto per raccontare tutte le sfumature della vanità e dell'ambizione, ma anche della fragilità e del potere.

The White Lotus 4, cosa mostrano le prime foto dal set

Un'immagine di The White Lotus 2

Laura Dern, Chris Messina e Marissa Long sono stati visti sulla celebre scalinata del Palais des Festivals, trasformata per l'occasione in un set a cielo aperto per la quarta stagione di The White Lotus. L'impressione è quella di una scena ambientata durante una grande serata festivaliera, con personaggi elegantissimi e un'atmosfera volutamente mondana. Proprio come quella che ci ha accompagnato qualche settimana fa durante il vero Festival di Cannes 2026.

Il dettaglio più glamour è sicuramente il look di Laura Dern, apparsa con un abito nero impreziosito da piume rosa chiaro, perfettamente in coordinato con il completo scintillante e total pink di Marissa Long. Chris Messina completa il quadro con una presenza più asciutta e classica, perfettamente inserita in quell'universo di ospiti, accompagnatori, addetti ai lavori e star che è tipico dei festival cinematografici di un certo peso.

È ancora presto per capire chi siano davvero questi personaggi e cosa ci riserverà la trama della nuova stagione, ma The White Lotus ha sempre lavorato così: prima mostra una superficie impeccabile e super fashion poi lascia intravedere le crepe. E Cannes, con il suo culto dell'immagine, sembra offrire a Mike White un terreno narrativo persino più tagliente del solito. Che dietro la patina del lusso anche stavolta si celi qualcosa di inquietante?

Cosa aspettarci dalla nuova stagione

La quarta stagione di The White Lotus sarà quindi ambientata in Francia e avrà nel Festival di Cannes uno dei suoi scenari più riconoscibili. Una scelta tutt'altro che casuale: qui il lusso non riguarda solo hotel a cinque stelle, suite vista mare e inviti esclusivi, ma anche il peso dello sguardo altrui. A Cannes conta esserci, certamente, ma conta soprattutto essere visti, fotografati sul red carpet, riconosciuti dagli addetti ai lavori, accolti dentro un sistema in cui il prestigio vale quasi quanto il denaro. O forse di più.

Dopo aver raccontato il turismo d'élite e le sue ipocrisie, Mike White sembra pronto a spostare la sua lente sul mondo dello spettacolo. Il Festival diventa così un ambiente perfetto per The White Lotus, un luogo elegante ed estremamente competitivo dove tutti sorridono ma nessuno sembra rilassato veramente. La serie potrebbe giocare proprio su questa tensione, trasformando il glamour in una facciata scintillante dietro cui si muovono ambizioni, insicurezze e rapporti di forza.

Le riprese, oltre alla Croisette, dovrebbero coinvolgere alcune delle località più riconoscibili del lusso europeo. Oltre a Cannes, la produzione dovrebbe muoversi tra Saint-Tropez, Monaco e Parigi. Tra gli scenari papabili ci sono l'Hôtel Martinez sulla Croisette e il Château de la Messardière a Saint-Tropez, ambienti meravigliosi - quasi irreali - dove però i personaggi finiscono sempre per portare il peggio di sé.