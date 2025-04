The White Lotus, Jason Isaacs: "I drammi dietro le quinte non sono affar vostro"

Altro che resort da sogno: Jason Isaacs ci tiene a mettere i puntini sulle i sul dietro le quinte della terza stagione di The White Lotus, la serie HBO che trasforma il turismo di lusso in teatro delle nevrosi umane. Tutt'altro che una "vacanza".

Jason Isaacs e il set di "The White Lotus 3"

Intervistato nel programma radiofonico The Happy Hour su SiriusXM, l'attore ha descritto l'esperienza come "una via di mezzo tra un campo estivo e Il signore delle mosche, ma in una gabbia dorata". Un mix di flirt, discussioni, simpatie che vanno e vengono. E se pensate che tra spritz in piscina e spa la troupe abbia vissuto sette mesi di vacanza, lui smentisce seccamente: "Non era affatto una vacanza, anche se qualcuno sembra convinto del contrario. Faceva un caldo allucinante e c'erano tutte le solite tensioni sociali che si creano ovunque".

Un ritratto di Jason Isaacs

A chi ha fiutato drammi sul set - complice qualche diverbio artistico tra il creatore Mike White e il compositore della stagione - Isaacs risponde senza giri di parole: "La verità è che nessuno ha la minima idea di cosa stia dicendo. Gente che crede di aver scoperto chissà cosa, e tutto si amplifica per effetto dell'eco online. Ma davvero, nessuno ne sa nulla". E su alcune sue dichiarazioni precedenti, rilasciate a Vulture, puntualizza: "Prima di tutto, non sono affari vostri".

Le sue parole, affilate ma ironiche, cercano di riportare a terra il chiacchiericcio. Anche su un'altra recente uscita, stavolta a CBS Mornings, in cui si era espresso sul tema del nudo maschile confrontandolo con quello femminile, Isaacs ha voluto correggere il tiro: "Ho usato male le parole. Ho parlato di "doppio standard", ma in realtà non intendevo quello".