The White Lotus 2, Theo James: "Una mia scena di nudo frontale è stata rimossa perché troppo aggressiva"

Theo James, interprete di Cameron in The White Lotus, ha rivelato di aver girato una scena di nudo frontale per la seconda stagione poi rimossa perché ritenuta troppo 'aggressiva'.

Il primo episodio della seconda stagione di The White Lotus, divenuta in poco tempo una delle serie di punta di HBO, ha scatenato il delirio degli spettatori sui social per una scena in particolare: quella in cui Cameron (Theo James) si spoglia dinnanzi a Harper (Aubrey Plaza), lasciandola alquanto confusa delle sue azioni.

In una recente intervista ai microfoni di Entertainment Weekly l'attore ha rivelato che, in origine, la scena era molto più spinta: "Avevamo girato un nudo full frontal, ma alla fine la scena è stata rimossa dal montaggio. Pensavamo fosse troppo aggressiva e abbiamo deciso di optare per una scelta più velata, una sorta di vedo/non vedo. Un po' come le intenzioni dei personaggi dello show, non sai mai quello che vogliano fare realmente".

Ecco la recensione del primo episodio di The White Lotus 2. Il secondo capitolo è composto da sette episodi dal 7 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La serie andrà ogni lunedì su Sky Atlantic con un episodio a settimana. La nuova stagione è ambientata in Sicilia e vede nel cast anche la nostrana Sabrina Impacciatore.

Con ben 10 Emmy Awards portati a casa durante l'ultima edizione degli Emmy Awards, l'apprezzata satira sociale firmata da Mike White - che di The White Lotus è creatore, regista, sceneggiatore e produttore esecutivo - è la serie più premiata della scorsa stagione televisiva.