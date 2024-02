The White Lotus 3, iniziate le riprese: tutto su cast, trama e location

Con un post ufficiale pubblicato su diversi canali social, HBO ha annunciato l'inizio delle riprese della Stagione 3 di The White Lotus, serie antologica creata da Mike White che a ogni stagione ha rinnovato il suo cast e ha scelto una location unica.

La nuova location

Nel post pubblicato dagli account ufficiali di The White Lotus e HBO, l'immagine di un ciak sulla splendida nuova location della stagione e la seguente didascalia: "Al #TheWhiteLotus si stanno vivendo esperienze indimenticabili. Siamo ansiosi di accogliere nuovi ospiti nel nostro resort in Thailandia".

"Siamo onorati che la Thailandia sia stata scelta come location per le riprese dell'attesissima prossima stagione di The White Lotus", ha dichiarato Thapanee Kiatphaibool, Governatore dell'Autorità del Turismo della Thailandia.

"Le bellezze naturali esotiche del regno, i ricchi siti storici e i paesaggi variegati sono gli scenari perfetti per condividere la nostra affascinante cultura, la fantastica cucina, le offerte di benessere e di lusso di altissimo livello e, soprattutto, la nostra gente e l'ospitalità thailandese".

La Thailandia è da tempo considerata una delle location preferite per le riprese cinematografiche in tutto il mondo. The White Lotus rafforzerà certamente lo status del regno come destinazione cinematografica richiestissima e come faro del turismo basato sull'esperienza, ispirando ancora più visitatori ad Amazing Thailand".

Il nuovo cast

L'ampio cast comprende: Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey, Tayme Thapthimthong, Christian Friedel, Julian Kostov, Morgana O'Reilly, Lek Patravadi, Shalini Peiris, Carrie Coon, Scott Glenn, Francesca Corney, Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravičius, Natasha Rothwell, Walton Goggins, Patrick Schwarzenegger, Aimee Lou Wood, Sarah Catherine Hook e Sam Nivola.

L'ultimo nome a essere unito al gruppo è quello del membro delle Blackpink Lisa.