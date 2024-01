The White Lotus 3: svelato il cast della prossima stagione

HBO ha svelato il cast della terza stagione di The White Lotus. A un mese dall'inizio delle riprese apprendiamo che le star Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey e Leslie Bibb hanno concluso accordi per recitare nell'ultima puntata della serie HBO vincitrice di un Emmy.

Inoltre, Natasha Rothwell torna direttamente dalla prima stagione mentre si uniscono al cast le new entry Dom Hetrakul e Tayme Thapthimthong. La HBO non ha voluto svelare i dettagli dei personaggi di Isaacs, Monaghan, Posey, Bibb, Hetrakul e Thapthimthong.

La location di The White Lotus 3

Le riprese di questo terzo ciclo di episodi inizieranno a febbraio e si svolgeranno in Thailandia a Bangkok Koh, Samui e Phuket. The White Lotus 3 seguirà le vicende di un nuovo gruppo di vacanzieri in un altro resort White Lotus. La serie è creata, scritta e diretta da Mike White. Le prime due stagioni sono disponibili su Sky e in streaming su Now.

"Siamo lieti di collaborare con l'Autorità del Turismo della Tailandia per realizzare la visione creativa di Mike e mostrare tutto ciò che il bellissimo paese della Thailandia ha da offrire, quando il prossimo gruppo di ospiti farà il check-in al White Lotus", ha dichiarato un rappresentanto della HBO.