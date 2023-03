The White Lotus 3: ecco dove sarà ambientato

Varuety rivela l'ambientazione dei nuovi episodi di The White Lotus, ecco dove si recheranno i vacanzieri in cerca di emozioni nella terza stagione dell'acclamata serie HBO.

Svelata la misteriosa location di The White Lotus 3. La terza stagione dell'acclamata serie HBO sarà ambientata in Thailandia, come rivela Variety.

Le prime due stagioni della serie creata da Mike White sono state ambientate, rispettivamente, presso il Four Seasons alle Hawaii e in Italy. A quanto pare i nuovi episodi di The White Lotus, condurranno il ricco cast in una delle lussuose proprietà thailandesi del Four Season, che si trovano a Bangkok, Chiang Mai, Koh Samui e nel Golden Triangle. I resort Four Seasons della Thailandia sono sparsi in città, campagna, giungla e spiaggia, offrendo a Mike White un sacco di ambientazioni diverse con cui giocare, se lo desidera.

Golden Globe 2023, Jennifer Coolidge scatenata: "Mi hanno suggerito di indossare le Crocs per non cadere"

Il creatore dello show aveva annunciato in precedenza che la terza stagione di The White Lotus sarebbe stata ambientata in Asia e si sarebbe concentrata sulla "morte, religione e sulla spiritualità orientale":

"La prima stagione si concentra sui soldi, la seconda stagione sul sesso. Penso che la terza stagione potrebbe fornire uno sguardo satirico e divertente sulla morte, sulla religione e sulla spiritualità orientali".

La produzione della terza stagione deve ancora iniziare. Secondo quanto riferito a Variety Mike White avrebbe passato del tempo in Thailandia a esplorare le possibili location. I dettagli del casting devono ancora essere annunciati, ma dal momento che la seconda stagione presentava principalmente un nuovo ensemble, è lecito ritenere che ci saranno molti volti nuovi in ​​vacanza in Asia.