Golden Globe 2023, Jennifer Coolidge scatenata: "Mi hanno suggerito di indossare le Crocs per non cadere"

Jennifer Coolidge, miglior attrice non protagonista in una serie limitata ai Golden Globe 2023, ha rubato la scena in più occasioni con le sue colorite irruzioni sul palco.

Jennifer Coolidge è stata una delle grandi protagoniste della cerimonia dei Golden Globe 2023 e non solo per aver vinto il suo primo Golden Globe come miglior attrice non protagonista in una serie limitata/film tv per l'acclamato the White Lotus. Le irruzioni su palco dell'attrice, che è stata anche bippata per il suo linguaggio colorito, hanno estasiato il pubblico della serata.

In un lungo e divertente preambolo per introdurre il premio il premio per il miglior attore non protagonista in una serie TV, Jennifer Coolidge ha confessato il suo timore di inciampare sul palco, scherzando sul fatto che qualcuno le abbia suggerito di indossare delle Crocs e prestare maggiore attenzione al gobbo.

Successivamente, l'attrice ha fatto ritorno sul palco quando ha vinto il Globe come miglior attrice non protagonista in una serie limitata per il suo ruolo ormai iconico di Tanya McQuoid nella serie HBO The White Lotus. Nel suo lungo e commovente discorso di ringraziamento, l'attrice sii è concentrata sul creatore di The White Lotus Mike White, ringraziandolo per averle "dato speranza":

"Mi hai dato un nuovo inizio. Anche se questa è la fine, perché mi hai ucciso, ma non importa. Anche se questa è la fine, hai cambiato la mia vita in un milione di modi diversi. Adesso i miei vicini mi parlano e cose del genere. Voglio dire... Non sono mai stata invitata a una festa sulla mia collina, e ora tutti mi stanno invitando. Tutto questo grazie a te, Mike White".

L'attrice ha proseguito: "Questo è qualcosa che tutti voi - se non conoscete Mike White - dovete sapere: si preoccupa per il mondo, si preoccupa per le persone, si preoccupa per i suoi amici che non stanno bene, è sempre preoccupato per le persone, per gli animali, e lui è davvero una delle persone migliori che abbia mai incontrato. Voglio solo dire, Mike White... ti amo da morire!"

Rinnovata per una terza stagione a novembre, The White Lotus ha vinto anche stasera il Golden Globe come miglior serie televisiva limitata, con Mike White che ha ritirato il premio. L'autore si è detto "sopraffatto" dal discorso di Jennifer Coolidge e ha ammesso di essere anche "piuttosto ubriaco perché non c'era cibo" al suo tavolo. Qui trovate la lista completa dei vincitori dei Golden Globe 2023.