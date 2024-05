The White Lotus 3, la new entry Walton Goggins anticipa: "Sarà una stagione molto meta"

Goggins, che abbiamo recentemente apprezzato in Fallout, è una delle new entry della nuova stagione della serie HBO

La HBO ha riunito un nuovo cast di star per la terza stagione di The White Lotus, mentre la serie antologica in live-action si sposterà non solo in una nuova location ma anche in una sorta di nuova situazione.

Questa nuova rosa di attori include la star di Fallout e The Righteous Gemstones Walton Goggins, che ha anticipato brevemente alcuni dettali sulla sua esperienza vissuta finora. In una recente intervista con il Los Angeles Times, Goggins ha parlato delle riprese della terza stagione di The White Lotus, sostenendo che l'esperienza è diventata involontariamente "meta".

The White Lotus 2: un'immagine della serie

"È tutto molto meta a tutti i livelli", ha rivelato Goggins. "Siamo ospiti che entrano in un hotel e interpretiamo ospiti che entrano in un hotel. Passiamo tutto questo tempo insieme, che ci piaccia o no, facendo colazione, pranzando e cenando. In pratica lavoriamo dove soggiorniamo".

Di cosa parlerà la Stagione 3?

Poco dopo il finale della seconda stagione, il creatore della serie Mike White aveva lasciato intendere che la nuova serie di episodi avrebbe ipoteticamente affrontato il tema della religione, così come le stagioni precedenti avevano affrontato quello del denaro e del sesso.

"La prima stagione ha messo in evidenza il denaro", aveva spiegato White all'epoca. "E poi, la seconda stagione c'è stato il sesso. E penso che la terza stagione potrebbe essere una sorta di sguardo satirico e divertente sulla morte, sulla religione orientale e sulla spiritualità. E sento che potrebbe essere un argomento interessante per fare un altro giro al White Lotus".

The White Lotus 3, Woody Harrelson doveva essere nel cast, ma ha dovuto rifiutare

La terza stagione di The White Lotus sarà ambientata in Thailandia, ma al momento HBO non ha reso nota una data d'uscita ufficiale, precisando solo che i nuovi episodi debutteranno nel corso del 2025. Le due stagioni dello show sono disponibili su Sky e in streaming su Now.