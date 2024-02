The White Lotus: Lisa delle Blackpink si unisce al cast della terza stagione

La cantante del celebre gruppo K-pop è entrata a far parte del cast della terza stagione di The White Lotus.

Lisa, la cantante del celebre gruppo K-pop delle Blackpink, farà parte della terza stagione di The White Lotus, in cui sarà accreditata con il suo reale nome di Lalisa Manobal. Come per tutti gli altri casting della terza stagione, il suo ruolo non è stato ancora reso noto, così come i dettagli della trama. La produzione di The White Lotus inizierà a febbraio a Koh Samui, Phuket e Bangkok, in Thailandia.

Il ruolo segna il debutto di Manobal come attrice. Lisa è il secondo membro delle Blackpink ad apparire in una serie HBO visto che Jennie (Jennie Ruby Jane) ha debuttato nella serie The Idol, uscita nel giugno 2023.

Le Blackpink - composte dai membri Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa - sono uno dei gruppi musicali più popolari al mondo. Sono state lanciate nell'agosto 2016 con il singolo "Square One". Il successivo brano "Boombayah" ha raggiunto la posizione n. 1 della classifica Billboard World Digital Songs, stabilendo il record del video musicale di debutto più visto di un gruppo coreano. Con "Ddu-Du Ddu Du" sono diventate il gruppo K-pop femminile con il più alto punteggio nella Billboard Hot 100, raggiungendo il n. 55. In seguito il gruppo ha collaborato con artisti come Dua Lipa, Lady Gaga, Cardi B e Selena Gomez.

The White Lotus 3: HBO rimuove dal cast Miloš Biković per il sostegno alla Russia

The White Lotus 3

L'ampio cast comprende già: Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey, Tayme Thapthimthong, Christian Friedel, Julian Kostov, Morgana O'Reilly, Lek Patravadi, Shalini Peiris, Carrie Coon, Scott Glenn, Francesca Corney, Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravičius, Natasha Rothwell, Walton Goggins, Patrick Schwarzenegger, Aimee Lou Wood, Sarah Catherine Hook e Sam Nivola.

The White Lotus si è rivelato un successo immediato per la HBO quando ha debuttato nel 2021. La prima stagione, ambientata alle Hawaii, ha ricevuto 20 nomination agli Emmy e dieci vittorie. La seconda puntata, che ha debuttato nel dicembre 2022 ed è stata ambientata in Sicilia, ha ottenuto 23 nomination agli Emmy, tra cui quella per la migliore serie drammatica, vincendo alla fine cinque premi.