The White Lotus 2: il trailer della pluripremiata serie con Jennifer Coolidge

Il 7 novembre arriverà in esclusiva su Sky The White Lotus 2, la nuova stagione della serie con Jennifer Coolidge.

The White Lotus 2 arriverà sugli schermi di Sky il 7 novembre e online è stato condiviso il trailer che regala nuove anticipazioni sugli episodi inediti della serie con star Jennifer Coolidge.

Nel video si vede Tanya parlare del possibile tradimento del marito, oltre a introdurre il nuovo gruppo di vacanzieri e dipendenti della struttura alberghiera della catena White Lotus.

Il secondo capitolo di The White Lotus è composto da sette episodi dal 7 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La serie andrà ogni lunedì su Sky Atlantic con un episodio a settimana.

Con ben 10 Emmy Awards portati a casa durante l'ultima edizione degli Emmy Awards, l'apprezzata satira sociale firmata da Mike White - che di The White Lotus è creatore, regista, sceneggiatore e produttore esecutivo - è la serie più premiata della scorsa stagione televisiva.

La sinossi dei nuovi episodi anticipa:

Abbandonato il paradisiaco resort alle Hawaii del primo capitolo, sono le bellezze mozzafiato della Sicilia lo sfondo dei nuovi episodi del gioiellino HBO rivelazione della scorsa estate. Il nuovo capitolo è ambientato in un esclusivo resort di Taormina e segue l'esperienza di vari ospiti e dipendenti nell'arco di una settimana.

Nel cast della seconda stagione ci sono F. Murray Abraham, Jennifer Coolidge, Adam DiMarco, Beatrice Grannò, Meghann Fahy, Jon Gries, Tom Hollander, Sabrina Impacciatore, Michael Imperioli, Theo James, Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, Will Sharpe, Simona Tabasco e Leo Woodall.

David Bernad e Mark Kamine sono produttori esecutivi insieme a Mike White.

