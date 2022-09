The White Lotus 2, concluse in Italia le riprese della nuova stagione

Sono terminate in Italia le riprese di The White Lotus 2, la serie HBO tra le più premiate agli ultimi Emmy Awards.

La serie di successo della HBO The White Lotus 2 ha recentemente terminato le riprese dei nuovi episodi presso i Lumina Studios in Italia, a nord di Roma. La serie ha girato la maggior parte della sua seconda stagione al Palazzo San Domenico di Taormina e in location in giro per la Sicilia. Il progetto è stato poi girato per un mese, a fine estate, ai Lumina.

The White Lotus, con la sua prima stagione ambientata in un resort disfunzionale alle Hawaii, è stata la serie più premiata agli ultimi Emmy Awards, vincendo dieci statuette tra cui Miglior Miniserie, Miglior regia per una miniserie e Miglior sceneggiatura per una miniserie.

The White Lotus 2: primo ciak per i nuovi episodi

La seconda stagione di The White Lotus verrà lanciata il mese prossimo, anche se non è ancora stata annunciata una data ufficiale. Mike White è tornato come sceneggiatore e regista. Il cast include Jennifer Coolidge (già nel cast della prima stagione, unica a far ritorno), F. Murray Abraham, Adam DiMarco, Tom Hollander, Michael Imperioli, Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, Theo James, Meghann Fahy, Will Sharpe e Leo Woodall.

HBO ha dichiarato che la nuova stagione "seguirà un diverso gruppo di vacanzieri mentre si dirigeranno verso un'altra proprietà di White Lotus e si stabiliranno temporaneamente tra i suoi abitanti".

Aubrey Plaza, che avrà un ruolo chiave, ha dichiarato: "So che c'è molto di cui essere all'altezza, ma Mike White è stato così bravo a rendere la seconda stagione diversa. È ancora The White Lotus, ma ora è in Italia, quindi ha un'atmosfera completamente diversa e penso che le persone rimarranno sorprese".