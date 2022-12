The Whale: nel nuovo trailer Brendan Fraser è un padre che spera di riallacciare il rapporto con la figlia

Il film The Whale, con protagonista Brendan Fraser, sta per arrivare nelle sale americane e il nuovo trailer regala delle scene inedite.

Il film The Whale, con star Brendan Fraser, è arrivato in alcune sale americane il 9 dicembre, mentre il 21 dicembre la distribuzione sarà estesa a livello nazionale, e il nuovo trailer svela delle sequenze inedite che sottolineano il rapporto tra padre e figlia.

Nel video Charlie sottolinea infatti che spera che la figlia teenager, con cui ha pochi rapporti, abbia una "vita decente in cui si preoccupa delle persone e starà bene. Ho bisogno di sapere che ho fatto una cosa giusta con la mia vita".

The Whale ha ottenuto il miglior debutto nelle sale dell'anno con 360.000 dollari incassati in soli sei cinema. Brendan Fraser, per la sua performance, ha ottenuto recentemente una nomination come Miglior Attore protagonista.

Darren Aronofsky ha diretto nel film anche la star di Stranger Things Sadie Sink, Hong Chau, Samantha Morton e Ty Simpkins.

Il direttore della fotografia è stato Matthew Libatique, da sempre collaboratore del regista.

Il film è un adattamento dello spettacolo teatrale che è scritto nel 2012 da Samuel D. Hunter, impegnato anche nella stesura della sceneggiatura per il grande schermo.

Il protagonista della storia è un insegnate sovrappeso e che vive come recluso in un appartamento situato nella periferia di Mormon Country, in Idaho, e la cui vita sta per finire. L'uomo cerca di riallacciare i rapporti con la figlia, scoprendo però di avere a che fare con una teenager infelice. La storia segue un tentativo di redenzione per trovare la bellezza in luoghi inaspettati.