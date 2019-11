The Way Back: Ben Affleck nel trailer del dramma sportivo

The Way Back, il trailer del dramma sportivo anticipa una nuova convincente performance di Ben Affleck.

Un travolgente Ben Affleck stupisce il pubblico nel primo trailer di The Way Back, dramma sportivo che intreccia basket e dipendenze. Il film diretto da Gavin O'Connor vede Ben Affleck nel ruolo di Jack Cunningham, ex campione di basket del liceo la cui dipendenza da alcool e droghe lo ha portato a perdere sua moglie e la sua famiglia. Come terapia di recupero, Jack sarà costretto a fare da allenatore alla sua vecchia squadra di basket del liceo e dovrà così affrontare i suoi vecchi demoni, provando a sconfiggerli una volta per tutte.

The Way Back vedrà il ritorno di Ben Affleck sul grande schermo nel 2020 dopo che lui stesso, nella vita reale, è stato costretto a frecarsi in rehab per sconfiggere la dipendenza da alcool. L'attore tornerà al cinema anche con The Last Thing He Wanted, che potrebbe essere lanciato in anteprima al Sundance Film Festival a gennaio, e con Deep Water di Adrian Lyne.

Ben Affleck ubriaco a una festa, l'attore ammette la ricaduta: "Succede, è un passo falso"