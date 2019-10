Ben Affleck ubriaco a una festa, l'attore ammette la ricaduta: "Succede, è un passo falso"

Ben Affleck è stato ripreso mentre era ubriaco a una festa, ma l'attore ammette la ricaduta e spiega che un passo falso può far parte del percorso di riabilitazione verso la sobrietà.

La legge della notte: Ben Affleck in una scena del film

Ben Affleck sta combattendo la dipendenza da alcool. L'attore, che ha subito numerosi ricoveri in rehab, nel weekend è stato avvistato visibilmente ubriaco e barcollante al party di UNICEF Masquerade Ball a West Hollywood. Il video dell'attore alticcio, con indosso maschera e costume di Halloween, è stato diffuso da TMZ.

"Succede, è un passo falso, ma non lascerò che mi mandi fuori strada" ha dichiarato Affleck a un cameramen la mattina successiva di fronte a quella che dovrebbe casa della sua ex moglie Jennifer Garner.

"La sobrietà è difficile per coloro che lottano con la dipendenza. Ben è stato onesto sul suo problema e lo affronta giorno per giorno. Non ha mai detto che non avrebbe avuto ricadute" ha specificato una fonte vicina all'attore.

Solo pochi giorni fa era stata resa pubblica la notizia secondo cui Ben Affleck si sarebbe iscritto a un'esclusiva app di appuntamenti, Raya, per trovare una nuova fidanzata. L'attore ha confermato via social.