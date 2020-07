The Walking Dead, Robert Kirkman: "Marvel mi ha trattato come una merda"

Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead, ricorda la collaborazione con Marvel Comics in termini decisamente negativi.

Per il creatore di The Walking Dead, Robert Kirkman, l'esperienza con Marvel è stata talmente negativa da essere descritta in termini piuttosto crudi. Lo sceneggiatore e fumettista ricorda di essere stato "trattato come una merda" da Marvel Comics durante la collaborazione con la compagnia che definisce "opprimente".

Robert Kirkman ha collaborato con Marvel Comics dal 2004 al 2010 mettendo mano su vari fumetti e creando con lo studio Marvel Zombi e The Irredeemable Ant-Man. Kirkman ricorda una scontro con il direttore Joe Quesada avvenuto all'epoca in cui lavorava a Ultimate X-Men tra il 2006 e il 2008:

"Era opprimente. Avevo un bel rapporto con Il Direttore Esecutivo e Vice Presidente Tom Brevoort. Credoc he fosse un fantastico professionista, adoravo lavorare con lui. Ma non andavo d'accordo con Joe Quesada. Ci sono un sacco di cose di cui sono stato incolpato che non sono mai accadute, e quando ho cercato di spiegarlo si sono arrabbiati ancora di più con me."

Secondo Kirkman, alcune vignette apparse sulla copertina di alcuni numeri di Irredeemable Ant-Man sono state aggiunte senza che lui venisse messo al corrente e senza la sua approvazione:

"Perché metti una vignetta sulla copertina del mio fumetto senza dirmelo e senza farmi scrivere il dialogo? Dimmi 'Questa è una pessima vignetta, questo dialogo non mi piace'. Avrei preso il tempo necessario per riscriverlo meglio, non so perché non me lo abbiano fatto fare. Siamo arrivati al punto in cui non volevano promuovere i miei fumetti. eppure io ero perfettamente consapevole del mio ruolo in Marvel. E quando mi sono offerto di organizzare da solo la promozione dei miei lavori si sono arrabbiati ancora di più".

Robert Kirkman è arrivato al punto di dover chiedere il permesso per partecipare alle interviste suoi suoi lavori:

"Vuoi che io realizzi i fumetti e non cerchi di venderli? Non capisco. Il fatto è che io ero abituato a pubblicare le mie opere e ora ero andato a lavorare per Image, un ambiente di lavoro molto libero. Se sei abituato a fare da solo, Image è il posto migliore in cui lavorare perchè sei in grado di fare tutto. Ma quando sono arrivato in Marvel, l'idea che sapessi fare un sacco di cose non gli è mai andata giù."