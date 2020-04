The Walking Dead: World Beyond, il trailer anticipa una connessione con Rick Grimes

Il nuovo trailer della serie spinoff The Walking Dead: World Beyond anticipa una connessione con Rick Grimes.

Il nuovo trailer della serie spinoff The Walking Dead: World Beyond, diffuso da AMC su Twitter, avrebbe anticipato un importante legame con Rick Grimes e la sorte a lui toccata.

La prima stagione di The Walking Dead: World Beyond, composta da un totale di dieci episodi, racconterà la storia della prima generazione a diventare adulta durante l'apocalisse zombie. "Alcuni protagonisti diventeranno degli eroi; altri diventeranno cattivi. Alla fine, tutti saranno cambiati per sempre, cresciuti e cementati nelle rispettive identità, sia nel bene che nel male" si legge nella sinossi.

A sorpresa, alcune clip di Rick Grimes che appartengono al passato fanno capolino nel nuovo teaser trailer di World Beyond lasciando intendere ai fan che finalmente scopriremo chi è alla guida dei misteriosi elicotteri visti più volte in The Walking Dead, compreso quello che si è portato via Rick nella stagione 9.

Il pilot di The Walking Dead: World Beyond è diretto da Jordan Vogt-Roberts. Nel cast Alexa Mansour, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Julia Ormond, Aliyah Royale e Annet Mahendru. L'uscita dello show prevista per il 12 aprile, è slittata a data da destinarsi.