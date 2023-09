The Walking Dead: Daryl Dixon, svelati tutti i titoli degli episodi dello spin-off

Dopo l'episodio di debutto, AMC ha diffuso in rete tutti i titoli degli episodi che compongono la prima stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon, il nuovo spin-off con protagonista il personaggio di Norman Reedus, sperduto in Francia in questa linea narrativa.

Come potete vedere nell'immagine, ogni titolo è in francese, fatta eccezione per il finale di stagione, che si intitola invece "Coming Home", in maniera molto inequivocabile. Questo potrebbe effettivamente suggerire come si concluderà la stagione e cosa aspettarsi dalla seconda stagione di Daryl Dixon, già confermata dall'emittente.

The Walking Dead: Daryl Dixon vede Daryl incontrare diversi gruppi di sopravvissuti mentre si ritrova a girovagare in Francia con Isabelle, Sylvie e Laurent. I titoli sembrano indicare che potrebbero entrare a Parigi già nel terzo episodio, nonostante il lungo viaggio che li attende.

Ciò significa che Parigi potrebbe diventare il luogo chiave della serie per la maggior parte della stagione. Se così fosse, è probabile che la capitale francese sia il luogo in cui Daryl scoprirà di più sull'Unione della Speranza e su come tornare a casa (come indica il titolo del finale).

Comunque è possibile che Daryl faccia ritorno in Francia, dato che le riprese si svolgeranno ancora in Europa quando queste potranno riprendere il via al termine degli scioperi a Hollywood.