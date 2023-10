The Walking Dead: Daryl Dixon, Melissa McBride tornerà (di nuovo) nella seconda stagione

La seconda stagione dello spin-off cambierà anche titolo: The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol.

AMC ha annunciato oggi che Melissa McBride reciterà al fianco di Norman Reedus come series regular nella seconda stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon.

Cambio di titolo per lo spin-off con il ritorno di Melissa McBride

Con il ritorno della McBride al ruolo che ha interpretato in tutte le 11 stagioni della serie originale, lo spin-off di The Walking Dead cambierà titolo per la seconda stagione: The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol.

"Sapevo che c'erano molte altre cose da raccontare della storia di Carol, perché l'ho sentita così inquieta quando l'abbiamo lasciata per l'ultima volta, mentre guardava il suo migliore amico, Daryl, allontanarsi", ha dichiarato la McBride in un comunicato.

"Separate o (si spera!) insieme, le loro storie sono profonde e sono molto entusiasta di continuare il viaggio di Carol. Questo team di narratori ha fatto un lavoro incredibile per far approdare questi due personaggi in un mondo completamente nuovo per loro, e sto adorando i nuovi sviluppi".

"La mia buona amica, la talentuosa e bellissima Melissa McBride, sarà una series regular per la seconda stagione", ha dichiarato Norman Reedus al NYCC. "Non potremmo essere più entusiasti".

The Walking Dead: Daryl Dixon, un ricongiungimento nel trailer del finale di stagione

McBride ha fatto un cameo vocale a sorpresa nel penultimo episodio di Daryl Dixon e apparirà - in carne e ossa - in una sequenza del finale di stagione che fungerà da ponte per The Book of Carol.