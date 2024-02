The Walking Dead: Daryl Dixon, svelata la data d'uscita della Stagione 2

La seconda stagione dello spin-off sarà intitolata The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol. In Italia la prima è ancora inedita

Il finale di The Walking Dead: Daryl Dixon svelava in anteprima agli spettatori che il personaggio non solo avrebbe fatto ritorno in una seconda stagione, ma che ci sarebbe stata la reunion con il personaggio di Carol. Ora la Stagione 2 ha una data d'uscita.

Mentre è appena iniziata la programmazione di The Ones Who Live, che ha anche rivelato cosa è successo a Rick Grimes in tutti questi anni, Norman Reedus ha svelato che The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol arriverà la prossima estate su AMC e AMC+. Inoltre, è probabile che il primo trailer dello spin-off verrà trasmesso nel corso della programmazione dei rimanenti episodi di The Ones Who Live.

The Walking Dead: Daryl Dixon, ecco quando uscirà la Stagione 2

"Sapevo che c'era molto di più da raccontare della storia di Carol, perché l'ho sentita così inquieta quando l'abbiamo vista per l'ultima volta, mentre guardava il suo migliore amico, Daryl, allontanarsi a cavallo [nel finale di serie di The Walking Dead]", ha dichiarato Melissa McBride a ottobre, annunciando di essersi unita a Daryl Dixon come series regular e produttrice esecutiva dello show.

"Sia singolarmente che (si spera!) insieme, le loro storie sono profonde, e sono così entusiasta di continuare il viaggio di Carol. Questo team di narratori ha fatto un lavoro incredibile per far approdare questi due personaggi affermati in un mondo completamente nuovo per loro, e sto adorando le scoperte!".

Entrambe le stagioni sono girate e ambientate in Francia, dove Daryl è sbarcato dopo gli eventi del finale di serie di The Walking Dead "Rest in Peace". La McBride ha ripreso il suo ruolo nel finale di stagione di Daryl Dixon, quando Carol si è recata a Freeport, nel Maine, per rintracciare Daryl.